https://tr.sputniknews.com/20220726/icisleri-bakanligindan-bogulma-genelgesi-1059145935.html
İçişleri Bakanlığı'ndan 'boğulma' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'boğulma' genelgesi
İçişleri Bakanlığı son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı valilikleri uyardı. yayınlanan genelgeye göre bundan böyle güvenli yüzme alanları her yıl... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T12:10+0300
2022-07-26T12:10+0300
2022-07-26T12:10+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
deniz
boğulma
yüzme
genelge
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi.Genelge ile valiliklerden can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesini istedi.
https://tr.sputniknews.com/20220725/23-yasindaki-genc-silede-denizde-boguldu-1059115706.html
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içişleri bakanlığı, deniz, boğulma, yüzme, genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan 'boğulma' genelgesi
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İçişleri Bakanlığı son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı valilikleri uyardı. yayınlanan genelgeye göre bundan böyle güvenli yüzme alanları her yıl mart ayında belirlenecek.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi.
Genelge ile valiliklerden can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesini istedi.