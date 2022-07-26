https://tr.sputniknews.com/20220726/icisleri-bakanligindan-bogulma-genelgesi-1059145935.html

İçişleri Bakanlığı'ndan 'boğulma' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'boğulma' genelgesi

İçişleri Bakanlığı son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı valilikleri uyardı. yayınlanan genelgeye göre bundan böyle güvenli yüzme alanları her yıl... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T12:10+0300

2022-07-26T12:10+0300

2022-07-26T12:10+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

deniz

boğulma

yüzme

genelge

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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi.Genelge ile valiliklerden can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesini istedi.

https://tr.sputniknews.com/20220725/23-yasindaki-genc-silede-denizde-boguldu-1059115706.html

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içişleri bakanlığı, deniz, boğulma, yüzme, genelge