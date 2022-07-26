https://tr.sputniknews.com/20220726/imf-kuresel-ekonomik-buyume-tahminlerini-dusurdu--1059162490.html

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, daha önce yüzde 3.6 büyümesi öngörülen küresel ekonominin bu yıl yüzde 3.2 büyüyeceği tahmin edildi. Raporda yüksek... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T17:07+0300

2022-07-26T17:07+0300

2022-07-26T17:18+0300

ekonomi

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Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3.6'dan yüzde 3.2'ye indirdi. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu 'Kasvetli ve Daha Belirsiz' başlığıyla güncelledi. Raporda, 2021'deki geçici toparlanmayı, risklerin gerçekleşmesiyle 2022'de daha sıkıntılı gelişmelerin izlediği belirtildi. Küresel üretimin bu yılın ikinci çeyreğinde Çin ve Rusya'daki gerilemeler nedeniyle daraldığına işaret edilen raporda, ABD'de ise tüketici harcamalarının beklentilerin altında kaldığı kaydedildi. Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun özellikle ABD ve büyük Avrupa ekonomilerinde daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'de Kovid-19 salgını ve karantina önlemlerini yansıtan beklenenden daha kötü ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki operasyonun olumsuz etkilerinin salgın nedeniyle halihazırda zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu aktarıldı.Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 6.1 büyüdüğü anımsatılan raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3.2 ve gelecek yıl yüzde 2.9 büyümesinin beklendiği açıklandı. IMF, nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3.6 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, bu yılın başlarındaki düşük büyümenin, azalan hanehalkı satın alma gücünün ve daha sıkı para politikasının ABD'de 1.4 puanlık aşağı yönlü revizyona neden olduğu aktarıldı. Çin'de karantina önlemleri ve derinleşen emlak krizinin ekonomik büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona yol açtığı belirtilen raporda, Avrupa'da da revizyonların Ukrayna'daki operasyonun ve daha sıkı para politikasının etkilerini yansıttığı ifade edildi. Raporda, küresel enflasyon tahminin ise gıda ve enerji fiyatları ile arz-talep dengesizliklerinin devam etmesi nedeniyle bu yıl yüzde 7.4'ten yüzde 8.3'e revize edildiği belirtilerek, enflasyonun gelişmiş ekonomilerde bu yıl yüzde 6.6'ya, gelişmekte olan ekonomilerde de yüzde 9.5'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanan raporda, Ukrayna'daki harekatın Avrupa'nın Rusya'dan gaz ithalatının aniden durmasına yol açabileceği, enflasyonu düşürmenin beklenenden daha zor olabileceği, sıkı küresel finansal koşulların gelişmekte olan ekonomilerde borç sıkıntısına neden olabileceği, Kovid-19 karantinaları ile emlak sektörü krizinin tırmanmasının Çin'in büyümesini daha da baskılayabileceği ve jeopolitik ayrışmanın küresel ticaret ile işbirliğini engelleyebileceği aktarıldı. Raporda, artan fiyatların dünya genelinde yaşam standartlarını sıkıştırmaya devam ettiği belirtilerek, politika yapıcılar için enflasyonu kontrol altına almanın birinci öncelik olması gerektiği ifade edildi. Daha sıkı para politikasının kaçınılmaz olarak ekonomik maliyetleri olacağına işaret edilen raporda, ancak gecikmenin bunları yalnızca daha da kötüleştireceği kaydedildi. IMF'nin raporunda, ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı.

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