https://tr.sputniknews.com/20220726/ipsos-arastirma-ikinci-ele-ragbet-artti-1059135761.html
Ipsos Araştırma: İkinci ele rağbet arttı
Ipsos Araştırma: İkinci ele rağbet arttı
Artan enflasyon ve alım gücündeki gerileme ikinci el ürüne ilgiyi artırdı. Son bir yıl içinde halkın yüzde 46'sı herhangi bir dayanıklı tüketim malı almazken... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T02:02+0300
2022-07-26T02:02+0300
2022-07-26T02:02+0300
ekonomi
enflasyon
beyaz eşya
ikinci el
ipsos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044216701_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1c426bee740c676a68fdec85077a3cbb.jpg
Ipsos tarafından yapılan arıştırmaya göre, kategorilere göre farklılık gösterse de son bir ayda satın alınan ürünlerde ikinci el ürünlerin tercih edildiği görüldü. Tablet /bilgisayar kategorisinde ikinci el satın alımı yüzde 35 seviyesinde seyretti. Beyaz eşyada ikinci ele yönelenler yüzde 29 olurken Televizyonda ikinci el alanlar yüzde 15 oldu.Araştırmaya göre son bir ayda yaklaşık 10 kişiden ikisi dayanıklı tüketim ürünü almaktan vazgeçti.Tüm ürünler için satın almaktan vazgeçenlerin oranı benzer seviyede oldu. Akıllı cep telefonu, küçük ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde ürün alımın erteleyenlerin oranının daha yüksek olduğu görüldü.Araştırmaya göre yaklaşık her 10 kişiden 3’ ü harcamalarını kısmak için satın almayı ertelediğini söyledi. Bu oran akıllı cep telefonunda yüzde 35 ile en yüksek seviyede.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044216701_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_6a195fa1ed68d095099a32fd2fa004b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, beyaz eşya, ikinci el, ipsos
Ipsos Araştırma: İkinci ele rağbet arttı
Abone ol
Artan enflasyon ve alım gücündeki gerileme ikinci el ürüne ilgiyi artırdı. Son bir yıl içinde halkın yüzde 46'sı herhangi bir dayanıklı tüketim malı almazken bu oran son bir ayda yüzde 64 olarak kaydedildi.
Ipsos tarafından yapılan arıştırmaya göre, kategorilere göre farklılık gösterse de son bir ayda satın alınan ürünlerde ikinci el ürünlerin tercih edildiği görüldü. Tablet /bilgisayar kategorisinde ikinci el satın alımı yüzde 35 seviyesinde seyretti. Beyaz eşyada ikinci ele yönelenler yüzde 29 olurken Televizyonda ikinci el alanlar yüzde 15 oldu.
Araştırmaya göre son bir ayda yaklaşık 10 kişiden ikisi dayanıklı tüketim ürünü almaktan vazgeçti.
Tüm ürünler için satın almaktan vazgeçenlerin oranı benzer seviyede oldu. Akıllı cep telefonu, küçük ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde ürün alımın erteleyenlerin oranının daha yüksek olduğu görüldü.
Araştırmaya göre yaklaşık her 10 kişiden 3’ ü harcamalarını kısmak için satın almayı ertelediğini söyledi. Bu oran akıllı cep telefonunda yüzde 35 ile en yüksek seviyede.