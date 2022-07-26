https://tr.sputniknews.com/20220726/ipsos-arastirma-ikinci-ele-ragbet-artti-1059135761.html

Ipsos Araştırma: İkinci ele rağbet arttı

Ipsos Araştırma: İkinci ele rağbet arttı

Artan enflasyon ve alım gücündeki gerileme ikinci el ürüne ilgiyi artırdı. Son bir yıl içinde halkın yüzde 46'sı herhangi bir dayanıklı tüketim malı almazken... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T02:02+0300

2022-07-26T02:02+0300

2022-07-26T02:02+0300

ekonomi

enflasyon

beyaz eşya

ikinci el

ipsos

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Ipsos tarafından yapılan arıştırmaya göre, kategorilere göre farklılık gösterse de son bir ayda satın alınan ürünlerde ikinci el ürünlerin tercih edildiği görüldü. Tablet /bilgisayar kategorisinde ikinci el satın alımı yüzde 35 seviyesinde seyretti. Beyaz eşyada ikinci ele yönelenler yüzde 29 olurken Televizyonda ikinci el alanlar yüzde 15 oldu.Araştırmaya göre son bir ayda yaklaşık 10 kişiden ikisi dayanıklı tüketim ürünü almaktan vazgeçti.Tüm ürünler için satın almaktan vazgeçenlerin oranı benzer seviyede oldu. Akıllı cep telefonu, küçük ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde ürün alımın erteleyenlerin oranının daha yüksek olduğu görüldü.Araştırmaya göre yaklaşık her 10 kişiden 3’ ü harcamalarını kısmak için satın almayı ertelediğini söyledi. Bu oran akıllı cep telefonunda yüzde 35 ile en yüksek seviyede.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enflasyon, beyaz eşya, ikinci el, ipsos