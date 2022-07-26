https://tr.sputniknews.com/20220726/irakta-zaho-saldirisi-sonrasi-herkes-turkiye-karsiti-bir-tavir-aldi-bu-bir-mesaj-1059174056.html

‘Irak’ta Zaho saldırısı sonrası herkes Türkiye karşıtı bir tavır aldı, bu bir mesaj’

‘Irak’ta Zaho saldırısı sonrası herkes Türkiye karşıtı bir tavır aldı, bu bir mesaj’

Hüsnü Mahalli’ye göre, Zaho saldırısı sonrası Irak’ta Türkiye yanlıları dahil herkes karşıt tavır almak zorunda kaldı. BM'nin de kınadığı olayın ardından... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T23:18+0300

2022-07-26T23:18+0300

2022-07-27T00:18+0300

eksen

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

birleşik arap emirlikleri (bae)

iran

suudi arabistan

saddam hüseyin

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Zaho kentindeki piknik alanına 20 Temmuz günü gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 3'ü çocuk 9 kişi ölümü dikkatleri Türkiye'ye çevirdi. Ankara doğrudan sorumluluk üstlenmezken, Iraklı yetkililer saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) sorumlu tuttu. Irak Parlamentosunun 23 Temmuz’da Zaho gündemiyle olağanüstü oturumda sunum yapan Irak Genelkurmay Başkanı Abdul Amir Rashid Yarellah da, “Irak topraklarında yaklaşık 4 bin Türk askeri, 5 askeri üssü ve 100’den fazla askeri noktası bulunuyor” derken, peşmergenin hakimiyetindeki bu bölgelere Irak ordusunun gönderilmesini önerdi. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye'nin Irak topraklarından çekilmesi çağrısında bulundu. Irak hükümeti, Türkiye’yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet de ederken, Konsey, sivil ölümleri kınayan bir açıklama yayınladı.Ankara ise olaydan PKK'yı sorumlu tutan açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu, PKK/YPG-PYD bunların alışılmış terör eylemlerinin bir benzeri. Buna biz yabancı değiliz. Türkiye'nin böyle bir şey yapması mümkün değil" derken, Bağdat'ta atılan adımlardan rahatsızlıklarını dile getirdi. Zaho olayının Erdoğan'ın Tahran'ı ziyareti ve Rusya ve İran liderliğiyle Astana zirvesinin hemen ardından meydana gelmesi dikkat çekerken, Türkiye lideri, "Madrid'deki görüşmelerde de bunu söylediğim gibi, Tahran'da da ABD'nin Fırat'ın doğusundan çekilmesi üzerinde durdum” vurgusu yaptı.Hal böyleyken Türkiye'nin ilişkilerini düzeltmeye çalıştığı Ortadoğu coğrafyasında Bağdat merkezli İran-Suudi diyaloğunun ilerlemesine dair işaretlerin gelmesi de dikkat çekici. Son olarak Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, temasların dışişleri bakanları düzeyinde açık biçimde yapılacağını duyurdu.Gelişmeleri gazeteci ve yazar Hüsnü Mahalli ile konuştuk.‘Irak’ta bütün gruplar ve partilerden cumhurbaşkanına kadar herkes Türkiye karşıtı tavır aldı’Hüsnü Mahalli’ye göre Zaho saldırısı sonrası Irak’ta Türkiye’nin müttefik kabul ettiği Barzani’den Sünni gruplara kadar her kesimin Ankara'ya tavır alması dikkat çekici. Arap Birliği'nden sert açıklamaya da vurgu yapan Mahalli, oluşan algı yüzünden Türkiye'nin 'biz yapmadık' söyleminin öneminin kalmadığını dile getirdi. Mahalli sorumlu Türkiye olsa bile bunun yanlışlık eseri olduğu görüşünü dile getirirken, Tahran zirvesinden hemen sonra böyle bir gerilimin Ankara'ya yararı olmayacağını vurguladı:‘Olayın Irak açısından bu kadar kargaşaya neden olmasının sebebi, hükümetin kurulamıyor olması’Mahalli'ye göre Zaho olayının Irak'ta bu denli kargaşaya yol açma nedeni ekimdeki seçimlerden bu yana hala hükümetin kurulamamış olması. Bir yandan cumhurbaşkanlığı makamı için Barzanicilerle Talabaniciler arasında uzlaşmazlık yaşandığını aktaran Mahalli, diğer yandan Zaho olayı sonrasında Şiilerin belirlediği başbakanlık makamı için Muhammed Şiya es-Sudani isminde uzlaşma sağlandığı haberlerine dikkat çekti. Bunun Bağdat'ta yapılan İran-Suudi görüşmeleri düşünüldüğünde Irak-İran-Suudi Arabistan-BAE denkleminde uzlaşmanın alameti olduğu görüşündeki Mahalli, "Saldırıyla bu kadar tantananın çıkması Türkiye’ye bir mesajdır" yorumu yaptı:‘Irak’ta olduğu gibi bu sefer Suriye konusunda Türkiye’ye baskılar yükselecek’Mahalli’ye göre, Irak’taki ‘durum Suriye’ye de yansıyabilir. Fırat'ın doğusu meselesinin de Arap ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğine işaret eden Mahalli, Suriye konusunda da Türkiye’ye baskıların yükseleceği değerlendirmesinde bulundu. Mahalli, sonbahardaki Arap Birliği zirvesi öncesi tartışmalara ve Dönem Başkanı olarak Cezayir Cumhurbaşkanı'nın 'Suriye gelmezse sizi burada ağırlamam' çıkışı eşliğinde Şam'la yakın temaslarına atıfta bulundu:‘Irak’ta İran ve Suudi Arabistan uzlaşırsa büyük ihtimalle ucu Türkiye’ye dokunacak’Irak’ta İran ve Suudi Arabistan’ın anlaşırsa konunun ucunun Türkiye’ye dokunacağını dile getiren Mahalli, Irak’ın BM’e gönderdiği mektubu ve eski Katar Başbakanı Amed bin Casim’in Suriye konusunda Türkiye’ye yönelik suçlamalarını anımsattı:

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

birleşik arap emirlikleri (bae)

iran

suudi arabistan

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), birleşik arap emirlikleri (bae), iran, suudi arabistan, saddam hüseyin