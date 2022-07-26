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İsmail Küçükkaya seçim tarihini açıkladı
İsmail Küçükkaya seçim tarihini açıkladı
Gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını paylaştı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T14:32+0300
2022-07-26T14:35+0300
politika
ismail küçükkaya
fox tv
erken seçim
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FOX TV sunucusu ve gazeteci İsmail Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim için tarih verdi.Küçükkaya, paylaşımında “Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 Pazar" ifadelerini kullandı. Küçükkaya ikinci paylaşımında da, "14 Mayıs 2023 pazar. Zorlu kış bitmiş olacak. Ramazan Bayramı geçmiş olacak. Bahar günleri. Erken mi? Evet erken seçim. Adaylık tartışması da olmaz. Siyaseten DP vurgusu. +14 Mayıs anneler günü" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220704/hilal-kaplan-erdogan-yunanistani-erken-secime-goturuyor-1058273303.html
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ismail küçükkaya, fox tv, erken seçim

İsmail Küçükkaya seçim tarihini açıkladı

14:32 26.07.2022 (güncellendi: 14:35 26.07.2022)
© Fotoğraf: Twitterİsmail Küçükkaya
İsmail Küçükkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© Fotoğraf: Twitter
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını paylaştı.
FOX TV sunucusu ve gazeteci İsmail Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim için tarih verdi.
Küçükkaya, paylaşımında “Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 Pazar" ifadelerini kullandı. Küçükkaya ikinci paylaşımında da, "14 Mayıs 2023 pazar. Zorlu kış bitmiş olacak. Ramazan Bayramı geçmiş olacak. Bahar günleri. Erken mi? Evet erken seçim. Adaylık tartışması da olmaz. Siyaseten DP vurgusu. +14 Mayıs anneler günü" dedi.
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