https://tr.sputniknews.com/20220726/ismail-kucukkaya-secim-tarihini-acikladi-1059153528.html

İsmail Küçükkaya seçim tarihini açıkladı

İsmail Küçükkaya seçim tarihini açıkladı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını paylaştı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T14:32+0300

2022-07-26T14:32+0300

2022-07-26T14:35+0300

politika

ismail küçükkaya

fox tv

erken seçim

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FOX TV sunucusu ve gazeteci İsmail Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim için tarih verdi.Küçükkaya, paylaşımında “Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 Pazar" ifadelerini kullandı. Küçükkaya ikinci paylaşımında da, "14 Mayıs 2023 pazar. Zorlu kış bitmiş olacak. Ramazan Bayramı geçmiş olacak. Bahar günleri. Erken mi? Evet erken seçim. Adaylık tartışması da olmaz. Siyaseten DP vurgusu. +14 Mayıs anneler günü" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220704/hilal-kaplan-erdogan-yunanistani-erken-secime-goturuyor-1058273303.html

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ismail küçükkaya, fox tv, erken seçim