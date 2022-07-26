https://tr.sputniknews.com/20220726/italya-rotasi-uzerinde-seyreden-balikci-teknesinde-226-gocmenin-yakalandi-1059158453.html
İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmen yakalandı
İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesinde 226 düzensiz göçmenin yakalandığı anlar kameralara yansıdı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T15:58+0300
2022-07-26T15:58+0300
2022-07-26T16:15+0300
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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesinin hareketlerinden şüphelenen Sahil Güvenlik ekipleri tekneyi takibe aldı. Bir süre takip edilen tekneye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-66) ve (TCSG-908) tarafından operasyon yapıldı.Operasyonda, 226 düzensiz göçmen yakalanırken aynı zamanda 3 şüphelide göçmen kaçakçılığı şüphesiyle göz altına alındı. Balıkçı teknesine yapılan operasyon anı ise sahil güvenlik ekipleri tarafından anbean görüntülendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220726/istanbul-valiligi-son-bir-ayda-18-bin-297-duzensiz-gocmen-icin-yasal-islem-yapildi--1059148471.html
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İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmen yakalandı
15:58 26.07.2022 (güncellendi: 16:15 26.07.2022) Abone ol
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesinde 226 düzensiz göçmenin yakalandığı anlar kameralara yansıdı.
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesinin hareketlerinden şüphelenen Sahil Güvenlik ekipleri tekneyi takibe aldı.
Bir süre takip edilen tekneye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-66) ve (TCSG-908) tarafından operasyon yapıldı.
Operasyonda, 226 düzensiz göçmen yakalanırken aynı zamanda 3 şüphelide göçmen kaçakçılığı şüphesiyle göz altına alındı.
Balıkçı teknesine yapılan operasyon anı ise sahil güvenlik ekipleri tarafından anbean görüntülendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.