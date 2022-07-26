Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220726/japonyada-7-kisiyi-olduren-mahkum-idam-edildi-1059143272.html
Japonya'da 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi
Japonya'da 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi
Japonya'nın başkenti Tokyo’da, 2008’de 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro Kato'nun infaz edildiği açıklandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T11:22+0300
2022-07-26T11:26+0300
dünya
japonya
idam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059143349_0:567:2559:2006_1920x0_80_0_0_3e41a300309da7c6908216f87deb0707.jpg
Japonya Adalet Bakanı Furukawa Yoşihisa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki Tomohiro'nun bugün erken saatlerde Tokyo Gözaltı Merkezi’nde idam edildiğini kaydetti. Furukawa, ülkede 61’i yeniden yargılanmak üzere, ölüm cezasına çarptırılan 107 kişinin bulunduğunu belirtti. Tomohiro, Tokyo’da elektroniğin ana vatanı olarak bilinen Akihabara bölgesinde kiraladığı bir araçla kalabalığın arasına dalarak yayalara çarpmış ve 4 kişiyi bıçaklamıştı. 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro, 2011'de Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı. Tomohiro, 2015'te temyiz başvurusunda bulunmuş ancak talebi reddedilmişti.
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059143349_0:129:2559:2048_1920x0_80_0_0_f86fa242f0e1ceccc19fdbf88284cde5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, idam

Japonya'da 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi

11:22 26.07.2022 (güncellendi: 11:26 26.07.2022)
© AP Photo / Itsuo InouyeJaponya'da 2008'deki saldırılar
Japonya'da 2008'deki saldırılar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Itsuo Inouye
Abone olTelegram
Japonya'nın başkenti Tokyo’da, 2008’de 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro Kato'nun infaz edildiği açıklandı.
Japonya Adalet Bakanı Furukawa Yoşihisa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki Tomohiro'nun bugün erken saatlerde Tokyo Gözaltı Merkezi’nde idam edildiğini kaydetti.
Furukawa, ülkede 61’i yeniden yargılanmak üzere, ölüm cezasına çarptırılan 107 kişinin bulunduğunu belirtti.
Tomohiro, Tokyo’da elektroniğin ana vatanı olarak bilinen Akihabara bölgesinde kiraladığı bir araçla kalabalığın arasına dalarak yayalara çarpmış ve 4 kişiyi bıçaklamıştı. 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro, 2011'de Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı. Tomohiro, 2015'te temyiz başvurusunda bulunmuş ancak talebi reddedilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала