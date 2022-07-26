https://tr.sputniknews.com/20220726/japonyada-7-kisiyi-olduren-mahkum-idam-edildi-1059143272.html

Japonya'da 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi

Japonya'da 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo’da, 2008’de 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro Kato'nun infaz edildiği açıklandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T11:22+0300

2022-07-26T11:22+0300

2022-07-26T11:26+0300

dünya

japonya

idam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059143349_0:567:2559:2006_1920x0_80_0_0_3e41a300309da7c6908216f87deb0707.jpg

Japonya Adalet Bakanı Furukawa Yoşihisa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki Tomohiro'nun bugün erken saatlerde Tokyo Gözaltı Merkezi’nde idam edildiğini kaydetti. Furukawa, ülkede 61’i yeniden yargılanmak üzere, ölüm cezasına çarptırılan 107 kişinin bulunduğunu belirtti. Tomohiro, Tokyo’da elektroniğin ana vatanı olarak bilinen Akihabara bölgesinde kiraladığı bir araçla kalabalığın arasına dalarak yayalara çarpmış ve 4 kişiyi bıçaklamıştı. 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro, 2011'de Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı. Tomohiro, 2015'te temyiz başvurusunda bulunmuş ancak talebi reddedilmişti.

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, idam