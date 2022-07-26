https://tr.sputniknews.com/20220726/japonyada-7-kisiyi-olduren-mahkum-idam-edildi-1059143272.html
Japonya'da 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi
Japonya'da 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi
Japonya'nın başkenti Tokyo’da, 2008’de 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro Kato'nun infaz edildiği açıklandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T11:22+0300
2022-07-26T11:22+0300
2022-07-26T11:26+0300
dünya
japonya
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Japonya Adalet Bakanı Furukawa Yoşihisa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki Tomohiro'nun bugün erken saatlerde Tokyo Gözaltı Merkezi’nde idam edildiğini kaydetti. Furukawa, ülkede 61’i yeniden yargılanmak üzere, ölüm cezasına çarptırılan 107 kişinin bulunduğunu belirtti. Tomohiro, Tokyo’da elektroniğin ana vatanı olarak bilinen Akihabara bölgesinde kiraladığı bir araçla kalabalığın arasına dalarak yayalara çarpmış ve 4 kişiyi bıçaklamıştı. 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro, 2011'de Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı. Tomohiro, 2015'te temyiz başvurusunda bulunmuş ancak talebi reddedilmişti.
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japonya, idam
Japonya'da 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi
11:22 26.07.2022 (güncellendi: 11:26 26.07.2022) Abone ol
Japonya'nın başkenti Tokyo’da, 2008’de 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro Kato'nun infaz edildiği açıklandı.
Japonya Adalet Bakanı Furukawa Yoşihisa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki Tomohiro'nun bugün erken saatlerde Tokyo Gözaltı Merkezi’nde idam edildiğini kaydetti.
Furukawa, ülkede 61’i yeniden yargılanmak üzere, ölüm cezasına çarptırılan 107 kişinin bulunduğunu belirtti.
Tomohiro, Tokyo’da elektroniğin ana vatanı olarak bilinen Akihabara bölgesinde kiraladığı bir araçla kalabalığın arasına dalarak yayalara çarpmış ve 4 kişiyi bıçaklamıştı. 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro, 2011'de Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı. Tomohiro, 2015'te temyiz başvurusunda bulunmuş ancak talebi reddedilmişti.