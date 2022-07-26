https://tr.sputniknews.com/20220726/kahramanmarasta-46-buyuklugunde-deprem-1059141283.html
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T09:32+0300
2022-07-26T09:32+0300
2022-07-26T09:52+0300
türkiye
deprem
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Kahramanmaraş'ta Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 09:11'de bir deprem meydana geldi.Merkez üssü Kahramanmaraş Tevekkelli olan deprem, yerin 3.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.Kandilli Rasathanesi, sosyal medya hesabından depremin büyüklüğüne ilişkin açıklama yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220722/prof-dr-gorurden-deprem-uyarisi-boluda-kirilmayan-fay-kesiminde-risk-var-1059024925.html
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deprem
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
09:32 26.07.2022 (güncellendi: 09:52 26.07.2022) Abone ol
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 09:11'de bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kahramanmaraş Tevekkelli olan deprem, yerin 3.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi, sosyal medya hesabından depremin büyüklüğüne ilişkin açıklama yaptı.