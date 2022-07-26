https://tr.sputniknews.com/20220726/kalin-uluslararasi-toplum-istanbuldaki-anlasmayi-tebrik-etmekle-kalmayip-olumlu-adimlar-atmali-1059131440.html

Kalın: Uluslararası toplum, İstanbul'daki anlaşmayı tebrik etmekle kalmayıp, olumlu adımlar atmalı

Kalın: Uluslararası toplum, İstanbul'daki anlaşmayı tebrik etmekle kalmayıp, olumlu adımlar atmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, uluslararası topluma, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında İstanbul'da imzalanan anlaşmanın... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T00:17+0300

2022-07-26T00:17+0300

2022-07-26T00:26+0300

ibrahim kalın

ukrayna krizi

tahıl

tahıl sevkiyatı

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1e/1042558477_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c7ec5f77b8ca73dbf3583b7c59de5ec0.jpg

İbrahim Kalın, CNN International televizyonunda katıldığı bir programda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tüm tarafları anlaşmaya uymaya davet eden Kalın, söz konusu anlaşmanın herhangi bir askeri saldırı düzenlenmemesini, Ukrayna ve Rusya'dan tahıl ihracının engellememesini de içerdiğini anımsattı.Kalın, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın küresel gıda güvenliği için faydalı olduğunu ifade ederek, "Süreçteki her adımda çok dikkatli olacağız, tüm süreci yakından izleyeceğiz. Rus ve Ukraynalı yetkililerle yakın temasta olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Tahıl ihracı konusunda imzalanan anlaşmaya haftalarca süren çabalar sonucu ulaşıldığına dikkati çeken Kalın, "Uygulama aşamasında fark olmayacak, zorlu olacak, titiz çalışma olacak. Birçok cephede zorluklar olacak. Elbette bu kesin olan bir şey değil. Şu taraf veya bu taraf güvenilir, şu taraf güvenilir değil şeklindeki açıklamalar yerine adım adım ilerlemeliyiz" dedi.Herhangi bir ambargo veya yaptırım olmamasına rağmen bazı nedenlerle Rus tahılının ihraç edilemediğine, bu anlaşmanın Rusya'nın da çıkarına olduğuna değinen Kalın, Moskova'nın söz konusu anlaşmayı uygulayacağına inandıklarını belirtti.Tahıl ihracı için İstanbul'da kurulacak merkezde Türkiye ve BM'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna'dan da temsilciler olacağını söyleyen Kalın, şöyle devam etti:Tahıl ihracatında kullanılacak Ukrayna gemilerinin sürecine ilişkin bilgi veren Kalın, "Ukrayna gemileri limanlardan çıkarken ya da girerken Ukrayna'nın kontrolünde olacak. Odessa Limanı'na gidecek gemiler İstanbul'daki ortak komite tarafından incelenecek. Bu operasyon sırasında Rusya'ya ait savaş gemileri ve diğer gemilerin Ukrayna limanlarının yakınına gelmeyeceği anlaşmada açıkça belirtildi. Ruslar da buna riayet edeceklerine dair imzayı attı" diye konuştu.Kalın, güvenlik nedeniyle Kiev yönetiminin Odessa Limanı'na mayın döşediğini ve bölgenin tamamen mayınlardan temizlenmesinin çok karmaşık olduğunu, Ukrayna'nın da limanın tamamını mayınlardan temizlemek istemediğini kaydetti.Bu nedenle Kiev yönetiminin üç koridor oluşturacağını ve Ukrayna'nın bu koridorları kullanacak gemilere rehberlik edeceğini söyleyen Kalın, "Mayınlardan temizlenmesi gerekirse bunu Ukrayna tarafı yapacak. Türkiye'den ya da başka bir ülkeden yardım isterlerse, bu koridorların temizlenmesine yardım etmek için hazır olacağız fakat şu ana kadar kendileri bunu yapabilecek gibi görünüyor" diye konuştu. Kalın, sözlerine şöyle devam etti:Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın iki ülkenin yanı sıra herkes için zararlı olduğunu, küresel gıda ve enerji pazarına olumsuz etkisi olduğunu kaydeden Kalın, bu savaşa son vermenin yolunun bulunması gerektiğine dikkati çekti.Kalın, söz konusu savaşa son vermek için dikkatli ve sabırlı diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Uluslararası topluluğa seslenmek istiyorum, sadece iki gün önce İstanbul'da imzalanan anlaşmayı tebrik etmekle kalmayıp, olumlu adımlarla onun üzerine inşa etmeye çalışılsın. Sadece tahıl anlaşmasını uygulamakla kalmayıp aynı zamanda bu çatışmaya bir son vermek için mümkün olan tüm yollara ulaşmaya çalışılsın" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibrahim kalın, tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna krizi