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https://tr.sputniknews.com/20220726/konut-fiyat-artisinda-yeni-rekor-1059155382.html
Konut fiyat artışında yeni rekor
Konut fiyat artışında yeni rekor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T15:02+0300
2022-07-26T15:02+0300
ekonomi
türkiye
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Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 olmuştu.3 büyük şehir bazında incelendiğinde konut fiyatları aylık bazda İstanbul'da yüzde 12,7, Ankara'da yüzde 11,9 ve İzmir'de yüzde 11,5 arttı.Yine İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları yıllık bazda sırasıyla yüzde 165,4, 147,5 ve 139,9 oranında artış kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220719/konut-satislari-haziranda-yuzde-117-artti-1058867218.html
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Konut fiyat artışında yeni rekor

15:02 26.07.2022
© AAKadıköy - konut - kiralık ev
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145,50 arttı. Böylece konut fiyatları yıllık bazda rekorunu tazeledi.
Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 olmuştu.
3 büyük şehir bazında incelendiğinde konut fiyatları aylık bazda İstanbul'da yüzde 12,7, Ankara'da yüzde 11,9 ve İzmir'de yüzde 11,5 arttı.
Yine İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları yıllık bazda sırasıyla yüzde 165,4, 147,5 ve 139,9 oranında artış kaydetti.
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
EKONOMİ
Konut satışları haziranda yüzde 11.7 arttı
19 Temmuz, 10:50
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