https://tr.sputniknews.com/20220726/konut-fiyat-artisinda-yeni-rekor-1059155382.html

Konut fiyat artışında yeni rekor

Konut fiyat artışında yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T15:02+0300

2022-07-26T15:02+0300

2022-07-26T15:02+0300

ekonomi

türkiye

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Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 olmuştu.3 büyük şehir bazında incelendiğinde konut fiyatları aylık bazda İstanbul'da yüzde 12,7, Ankara'da yüzde 11,9 ve İzmir'de yüzde 11,5 arttı.Yine İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları yıllık bazda sırasıyla yüzde 165,4, 147,5 ve 139,9 oranında artış kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220719/konut-satislari-haziranda-yuzde-117-artti-1058867218.html

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türkiye