https://tr.sputniknews.com/20220726/kremlin-ruslara-schengen-vizesi-verilmemesi-durumunda-son-derece-olumsuz-tepki-veririz-1059151463.html
Kremlin: Ruslara Schengen vizesi verilmemesi durumunda son derece olumsuz tepki veririz
Kremlin: Ruslara Schengen vizesi verilmemesi durumunda son derece olumsuz tepki veririz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesi konusunda makul düşünmesini umduğunu, ancak duygusal davranılması... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T13:41+0300
2022-07-26T13:41+0300
2022-07-26T14:00+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
avrupa birliği
schengen
vize
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044967654_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3feeccb4e21d4b4ae0310190b6a2557b.jpg
Kremlin’e göre Ruslara Schengen vizesi verilmemesi riski olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Böyle bir atılırsa Rusya elbette buna son derece olumsuz şekilde tepki verir. Anladığımız kadarıyla şimdiye kadar bu yönde bir karar uygulamaya geçirilmedi. Geçirilmemesini de umalım. Fakat elbette Rusya vatandaşlarına yönelik atılabilecek bu tür herhangi bir adıma karşı tedbir alınacak ve tepki verilecektir. Bu çok açıklanabilir ve tahmin edilebilir bir şey” dedi.Böylesi bir duygusal adımın gerçekleştirilmesi ihtimalini tamamen gözardı etmeyeceklerini belirten Peskov, makul düşünülmesini umduğunu kaydetti.Kremlin Sözcüsü, bu tür adımlarla Rusya’nın tavır değiştirmeye zorlanamayacağını, her geçen gün daha mantıksız ve açıklanması güç kararlar alındığını da sözlerine ekledi.Peskov, Rusya Güvenlik Servisi’nin (FSB) Ukrayna’nın Rus Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının kaçırılmasını amaçlayan operasyonunu önleme konusunda yürüttüğü çalışmaları takdir etti.Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in gerçekten Moskova’da olduğuna dair bilgi aldıklarını belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında planlanmış bir görüşme olmadığını, ancak olası bir temasın da dışlanmadığını ifade etti.Sözcü, Rus gaz devi Gazprom’dan Kuzey Akım hakkında bir açıklama geleceğini, türbinlerle ilgili gerçekten sorun olduğunu, durumun Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve kısıtlamalardan dolayı zorlaştığını kaydetti.Gazprom, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını, bu hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarı ile 33 milyon metreküpe düşeceğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220713/avrupa-ulkelerinden-turk-vatandaslarina-yeni-vize-kisitlamalari-1058663178.html
avrupa birliği
vize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044967654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_456362ca7b546ffcc8191b42e19b75af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, avrupa birliği, schengen, vize
Kremlin: Ruslara Schengen vizesi verilmemesi durumunda son derece olumsuz tepki veririz
13:41 26.07.2022 (güncellendi: 14:00 26.07.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesi konusunda makul düşünmesini umduğunu, ancak duygusal davranılması olasılığını da dışlamadıklarını, böyle bir adım atılması halinde son derece olumsuz bir şekilde tepki vereceklerini söyledi.
Kremlin’e göre Ruslara Schengen vizesi verilmemesi riski olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Böyle bir atılırsa Rusya elbette buna son derece olumsuz şekilde tepki verir. Anladığımız kadarıyla şimdiye kadar bu yönde bir karar uygulamaya geçirilmedi. Geçirilmemesini de umalım. Fakat elbette Rusya vatandaşlarına yönelik atılabilecek bu tür herhangi bir adıma karşı tedbir alınacak ve tepki verilecektir. Bu çok açıklanabilir ve tahmin edilebilir bir şey” dedi.
Böylesi bir duygusal adımın gerçekleştirilmesi ihtimalini tamamen gözardı etmeyeceklerini belirten Peskov, makul düşünülmesini umduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, bu tür adımlarla Rusya’nın tavır değiştirmeye zorlanamayacağını, her geçen gün daha mantıksız ve açıklanması güç kararlar alındığını da sözlerine ekledi.
Peskov, Rusya Güvenlik Servisi’nin (FSB) Ukrayna’nın Rus Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının kaçırılmasını amaçlayan operasyonunu önleme konusunda yürüttüğü çalışmaları takdir etti.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in gerçekten Moskova’da olduğuna dair bilgi aldıklarını belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında planlanmış bir görüşme olmadığını, ancak olası bir temasın da dışlanmadığını ifade etti.
Sözcü, Rus gaz devi Gazprom’dan Kuzey Akım hakkında bir açıklama geleceğini, türbinlerle ilgili gerçekten sorun olduğunu, durumun Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve kısıtlamalardan dolayı zorlaştığını kaydetti.
Gazprom, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını, bu hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarı ile 33 milyon metreküpe düşeceğini bildirmişti.