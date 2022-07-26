https://tr.sputniknews.com/20220726/kremlin-ruslara-schengen-vizesi-verilmemesi-durumunda-son-derece-olumsuz-tepki-veririz-1059151463.html

Kremlin: Ruslara Schengen vizesi verilmemesi durumunda son derece olumsuz tepki veririz

Kremlin: Ruslara Schengen vizesi verilmemesi durumunda son derece olumsuz tepki veririz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesi konusunda makul düşünmesini umduğunu, ancak duygusal davranılması... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T13:41+0300

2022-07-26T13:41+0300

2022-07-26T14:00+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

avrupa birliği

schengen

vize

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Kremlin’e göre Ruslara Schengen vizesi verilmemesi riski olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Böyle bir atılırsa Rusya elbette buna son derece olumsuz şekilde tepki verir. Anladığımız kadarıyla şimdiye kadar bu yönde bir karar uygulamaya geçirilmedi. Geçirilmemesini de umalım. Fakat elbette Rusya vatandaşlarına yönelik atılabilecek bu tür herhangi bir adıma karşı tedbir alınacak ve tepki verilecektir. Bu çok açıklanabilir ve tahmin edilebilir bir şey” dedi.Böylesi bir duygusal adımın gerçekleştirilmesi ihtimalini tamamen gözardı etmeyeceklerini belirten Peskov, makul düşünülmesini umduğunu kaydetti.Kremlin Sözcüsü, bu tür adımlarla Rusya’nın tavır değiştirmeye zorlanamayacağını, her geçen gün daha mantıksız ve açıklanması güç kararlar alındığını da sözlerine ekledi.Peskov, Rusya Güvenlik Servisi’nin (FSB) Ukrayna’nın Rus Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının kaçırılmasını amaçlayan operasyonunu önleme konusunda yürüttüğü çalışmaları takdir etti.Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in gerçekten Moskova’da olduğuna dair bilgi aldıklarını belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında planlanmış bir görüşme olmadığını, ancak olası bir temasın da dışlanmadığını ifade etti.Sözcü, Rus gaz devi Gazprom’dan Kuzey Akım hakkında bir açıklama geleceğini, türbinlerle ilgili gerçekten sorun olduğunu, durumun Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve kısıtlamalardan dolayı zorlaştığını kaydetti.Gazprom, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını, bu hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarı ile 33 milyon metreküpe düşeceğini bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220713/avrupa-ulkelerinden-turk-vatandaslarina-yeni-vize-kisitlamalari-1058663178.html

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