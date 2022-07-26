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Küba, yakıt yetersizliği nedeniyle enerjide tasarrufa gidecek
Küba, yakıt yetersizliği nedeniyle enerjide tasarrufa gidecek
Küba hükümeti, artan yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla enerji tüketiminde tasarrufa gideceğini duyurdu. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T02:51+0300
2022-07-26T02:51+0300
dünya
küba
yakıt
enerji
petrol
tasarruf
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Küba basınında yer alan habere göre, hükümet, 2021'de yakıt ihtiyacını temin etmek amacıyla petrol üretimini arttırmasına rağmen enerji krizine çözüm bulamadı.Enerji ve Maden Bakanlığınca düzenlenen ulusal toplantıda Venezuela'dan gelen petrolün azalması ve uluslararası düzeyde artan ham petrol fiyatlarının sonucu enerjide tasarrufun zaruri olduğu vurgulandı.Parlamentonun Sanayi Komisyonu Başkanı Santiago Lajes, petrol ve gaz üretiminin arttırılmasına rağmen ülkedeki enerji krizinin devam ettiğini belirterek, "Hidrokarbon endüstrisinde devam eden zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor" dedi.Küba'da çıkarılan ham petrolün yüksek kükürt içeriğine sahip olduğuna dikkati çeken Lajes, 2021'de 582 bin 500 ton ham petrolün bu sebeple işlenemediğini söyledi.Ülkede resmi verilere göre 2021'de üretilen elektriğin yüzde 47'si ulusal kaynaklardan temin edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220716/libyada-petrol-ihracati-3-ay-sonra-yeniden-basladi-1058775543.html
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küba, yakıt, enerji, petrol, tasarruf

Küba, yakıt yetersizliği nedeniyle enerjide tasarrufa gidecek

02:51 26.07.2022
© AFP 2022 / Rodrigo AranguaKüba bayrağı
Küba bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / Rodrigo Arangua
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Küba hükümeti, artan yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla enerji tüketiminde tasarrufa gideceğini duyurdu.
Küba basınında yer alan habere göre, hükümet, 2021'de yakıt ihtiyacını temin etmek amacıyla petrol üretimini arttırmasına rağmen enerji krizine çözüm bulamadı.
Enerji ve Maden Bakanlığınca düzenlenen ulusal toplantıda Venezuela'dan gelen petrolün azalması ve uluslararası düzeyde artan ham petrol fiyatlarının sonucu enerjide tasarrufun zaruri olduğu vurgulandı.
Parlamentonun Sanayi Komisyonu Başkanı Santiago Lajes, petrol ve gaz üretiminin arttırılmasına rağmen ülkedeki enerji krizinin devam ettiğini belirterek, "Hidrokarbon endüstrisinde devam eden zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor" dedi.
Küba'da çıkarılan ham petrolün yüksek kükürt içeriğine sahip olduğuna dikkati çeken Lajes, 2021'de 582 bin 500 ton ham petrolün bu sebeple işlenemediğini söyledi.
Ülkede resmi verilere göre 2021'de üretilen elektriğin yüzde 47'si ulusal kaynaklardan temin edildi.
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