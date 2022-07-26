https://tr.sputniknews.com/20220726/kuba-yakit-yetersizligi-nedeniyle-enerjide-tasarrufa-gidecek-1059136850.html

Küba, yakıt yetersizliği nedeniyle enerjide tasarrufa gidecek

Küba, yakıt yetersizliği nedeniyle enerjide tasarrufa gidecek

Küba hükümeti, artan yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla enerji tüketiminde tasarrufa gideceğini duyurdu. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T02:51+0300

2022-07-26T02:51+0300

2022-07-26T02:51+0300

dünya

küba

yakıt

enerji

petrol

tasarruf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103723/46/1037234690_0:0:5880:3308_1920x0_80_0_0_ffcee069dbf431ae964f80619b15502a.jpg

Küba basınında yer alan habere göre, hükümet, 2021'de yakıt ihtiyacını temin etmek amacıyla petrol üretimini arttırmasına rağmen enerji krizine çözüm bulamadı.Enerji ve Maden Bakanlığınca düzenlenen ulusal toplantıda Venezuela'dan gelen petrolün azalması ve uluslararası düzeyde artan ham petrol fiyatlarının sonucu enerjide tasarrufun zaruri olduğu vurgulandı.Parlamentonun Sanayi Komisyonu Başkanı Santiago Lajes, petrol ve gaz üretiminin arttırılmasına rağmen ülkedeki enerji krizinin devam ettiğini belirterek, "Hidrokarbon endüstrisinde devam eden zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor" dedi.Küba'da çıkarılan ham petrolün yüksek kükürt içeriğine sahip olduğuna dikkati çeken Lajes, 2021'de 582 bin 500 ton ham petrolün bu sebeple işlenemediğini söyledi.Ülkede resmi verilere göre 2021'de üretilen elektriğin yüzde 47'si ulusal kaynaklardan temin edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220716/libyada-petrol-ihracati-3-ay-sonra-yeniden-basladi-1058775543.html

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

küba, yakıt, enerji, petrol, tasarruf