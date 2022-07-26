https://tr.sputniknews.com/20220726/lavrov-bati-kieve-martta-istanbuldaki-anlasma-temelinde-rusya-ile-muzakereyi-yasakladi-1059155966.html

Lavrov: Batı, Kiev'e martta İstanbul'daki anlaşma temelinde Rusya ile müzakereyi yasakladı

Lavrov: Batı, Kiev'e martta İstanbul'daki anlaşma temelinde Rusya ile müzakereyi yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev’e geçen martta İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığının açık... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T15:05+0300

2022-07-26T15:05+0300

2022-07-26T15:05+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

ukrayna

müzakere

batı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında Uganda’ya yaptığı ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya-Ukrayna müzakere sürecine değinen Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev’e geçen martta İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığının açık olduğunu söyledi.Operasyonun ilk aşamalarında Ukrayna tarafının isteği üzerine Rusya’nın müzakere süreci başlatmayı kabul ettiğine dikkat çeken Lavrov, en son 29 Mart’ta İstanbul’da varılan anlaşmalardan sonra Ukrayna’nın anlaşma taslağı sunduğunu ve Rusya’nın o taslağı desteklediğini, ancak daha sonra Kiev’den herhangi bir haber gelmediğini vurguladı.Bakan, “ABD, İngiltere ve bir dizi Avrupa ülkesinden meslektaşlarımızın, Ukraynalılara bahsettiğim temelde bizimle müzakere etmesini yasakladığından haberdarız” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220703/peskov-bati-ukraynadaki-catismanin-devam-etmesi-uzerine-bahis-oynuyor-1058262965.html

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