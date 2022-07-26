https://tr.sputniknews.com/20220726/lavrov-bati-kieve-martta-istanbuldaki-anlasma-temelinde-rusya-ile-muzakereyi-yasakladi-1059155966.html
Lavrov: Batı, Kiev'e martta İstanbul'daki anlaşma temelinde Rusya ile müzakereyi yasakladı
Lavrov: Batı, Kiev'e martta İstanbul'daki anlaşma temelinde Rusya ile müzakereyi yasakladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev’e geçen martta İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığının açık... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T15:05+0300
2022-07-26T15:05+0300
2022-07-26T15:05+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında Uganda’ya yaptığı ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya-Ukrayna müzakere sürecine değinen Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev’e geçen martta İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığının açık olduğunu söyledi.Operasyonun ilk aşamalarında Ukrayna tarafının isteği üzerine Rusya’nın müzakere süreci başlatmayı kabul ettiğine dikkat çeken Lavrov, en son 29 Mart’ta İstanbul’da varılan anlaşmalardan sonra Ukrayna’nın anlaşma taslağı sunduğunu ve Rusya’nın o taslağı desteklediğini, ancak daha sonra Kiev’den herhangi bir haber gelmediğini vurguladı.Bakan, “ABD, İngiltere ve bir dizi Avrupa ülkesinden meslektaşlarımızın, Ukraynalılara bahsettiğim temelde bizimle müzakere etmesini yasakladığından haberdarız” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220703/peskov-bati-ukraynadaki-catismanin-devam-etmesi-uzerine-bahis-oynuyor-1058262965.html
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Lavrov: Batı, Kiev'e martta İstanbul'daki anlaşma temelinde Rusya ile müzakereyi yasakladı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev’e geçen martta İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığının açık olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında Uganda’ya yaptığı ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya-Ukrayna müzakere sürecine değinen Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev’e geçen martta İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığının açık olduğunu söyledi.
Operasyonun ilk aşamalarında Ukrayna tarafının isteği üzerine Rusya’nın müzakere süreci başlatmayı kabul ettiğine dikkat çeken Lavrov, en son 29 Mart’ta İstanbul’da varılan anlaşmalardan sonra Ukrayna’nın anlaşma taslağı sunduğunu ve Rusya’nın o taslağı desteklediğini, ancak daha sonra Kiev’den herhangi bir haber gelmediğini vurguladı.
Bakan, “ABD, İngiltere ve bir dizi Avrupa ülkesinden meslektaşlarımızın, Ukraynalılara bahsettiğim temelde bizimle müzakere etmesini yasakladığından haberdarız” diye konuştu.