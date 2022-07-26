https://tr.sputniknews.com/20220726/macaristan-abnin-gaz-tuketimini-azaltma-kararinin-gecerliligi-sorgulanabilir-1059169275.html

Macaristan: AB’nin gaz tüketimini azaltma kararının geçerliliği sorgulanabilir

Macaristan: AB’nin gaz tüketimini azaltma kararının geçerliliği sorgulanabilir

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararının yasal gücünün şüpheli, zararlı... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T20:34+0300

2022-07-26T20:34+0300

2022-07-26T20:36+0300

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enerji

macaristan

doğalgaz

ab

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Szijjarto, dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu karara karşı oy kullanan tek ülke Macaristan, çünkü teklif Macar halkının çıkarlarını tamamen göz ardı ediyor. Bu, asılsız, hiçbir yararı olmayan, yerine getirilemez bir teklif, tamamen iletişimsel amaçlara hizmet ediyor ve bazı Batılı politikacıların otoritesini koruyor” ifadesini kullandı.Macar bakan, “Böyle bir önerinin geçerliliği sorgulanabilir, çünkü bir ülkenin enerji sorunlarının başka bir ülke tarafından belirlendiği garip bir yasal durum yaratıyor. AB anlaşmalarında, üye ülkelerin enerji dengesinin oluşturulmasının ulusal bir yetki olduğu, yani kendi faaliyetleri için hangi enerji kaynağının ne kadarını kullanacağına sadece üye ülkelerin karar verebileceği açıkça belirtilmiştir. Enerji arzının güvenliği de ulusal bir yetkinliktir, bunun sorumluluğu Avrupa Komisyonu'na ait değil” dedi.Szijjarto, bu tür kararların zararlı olduğunu, zira ülkedeki depolar doluyken Brüksel’in böyle karar verdiği için halkın bu gazı kullanamayacağı durumu ortaya çıkarabileceğini kaydetti.

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