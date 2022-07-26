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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/macaristan-abnin-gaz-tuketimini-azaltma-kararinin-gecerliligi-sorgulanabilir-1059169275.html
Macaristan: AB’nin gaz tüketimini azaltma kararının geçerliliği sorgulanabilir
Macaristan: AB’nin gaz tüketimini azaltma kararının geçerliliği sorgulanabilir
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararının yasal gücünün şüpheli, zararlı... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T20:34+0300
2022-07-26T20:36+0300
ukrayna krizi
enerji
macaristan
doğalgaz
ab
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Szijjarto, dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu karara karşı oy kullanan tek ülke Macaristan, çünkü teklif Macar halkının çıkarlarını tamamen göz ardı ediyor. Bu, asılsız, hiçbir yararı olmayan, yerine getirilemez bir teklif, tamamen iletişimsel amaçlara hizmet ediyor ve bazı Batılı politikacıların otoritesini koruyor” ifadesini kullandı.Macar bakan, “Böyle bir önerinin geçerliliği sorgulanabilir, çünkü bir ülkenin enerji sorunlarının başka bir ülke tarafından belirlendiği garip bir yasal durum yaratıyor. AB anlaşmalarında, üye ülkelerin enerji dengesinin oluşturulmasının ulusal bir yetki olduğu, yani kendi faaliyetleri için hangi enerji kaynağının ne kadarını kullanacağına sadece üye ülkelerin karar verebileceği açıkça belirtilmiştir. Enerji arzının güvenliği de ulusal bir yetkinliktir, bunun sorumluluğu Avrupa Komisyonu'na ait değil” dedi.Szijjarto, bu tür kararların zararlı olduğunu, zira ülkedeki depolar doluyken Brüksel’in böyle karar verdiği için halkın bu gazı kullanamayacağı durumu ortaya çıkarabileceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220723/macaristan-basbakani-avrupa-rus-karsiti-yaptirimlar-nedeniyle-simdiden-dort-hukumeti-kaybetti-1059047937.html
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enerji, macaristan, doğalgaz, ab

Macaristan: AB’nin gaz tüketimini azaltma kararının geçerliliği sorgulanabilir

20:34 26.07.2022 (güncellendi: 20:36 26.07.2022)
© AFP 2022Peter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararının yasal gücünün şüpheli, zararlı olduğunu belirtti. Szijjarto söz konusu kararın aynı şekilde asılsız ve yerine getirilemez olduğunu, Macaristan’ın ulusal çıkarlarını görmezden geldiğini belirtti.
Szijjarto, dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu karara karşı oy kullanan tek ülke Macaristan, çünkü teklif Macar halkının çıkarlarını tamamen göz ardı ediyor. Bu, asılsız, hiçbir yararı olmayan, yerine getirilemez bir teklif, tamamen iletişimsel amaçlara hizmet ediyor ve bazı Batılı politikacıların otoritesini koruyor” ifadesini kullandı.
Macar bakan, “Böyle bir önerinin geçerliliği sorgulanabilir, çünkü bir ülkenin enerji sorunlarının başka bir ülke tarafından belirlendiği garip bir yasal durum yaratıyor. AB anlaşmalarında, üye ülkelerin enerji dengesinin oluşturulmasının ulusal bir yetki olduğu, yani kendi faaliyetleri için hangi enerji kaynağının ne kadarını kullanacağına sadece üye ülkelerin karar verebileceği açıkça belirtilmiştir. Enerji arzının güvenliği de ulusal bir yetkinliktir, bunun sorumluluğu Avrupa Komisyonu'na ait değil” dedi.
Szijjarto, bu tür kararların zararlı olduğunu, zira ülkedeki depolar doluyken Brüksel’in böyle karar verdiği için halkın bu gazı kullanamayacağı durumu ortaya çıkarabileceğini kaydetti.
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