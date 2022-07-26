https://tr.sputniknews.com/20220726/macron-gida-krizi-ukraynadaki-catismalardan-daha-uzun-surecek-1059171263.html
Macron: Gıda krizi Ukrayna'daki çatışmalardan daha uzun sürecek
Macron: Gıda krizi Ukrayna'daki çatışmalardan daha uzun sürecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gıda krizinin Ukrayna'daki askeri çatışmalardan daha uzun süreceğini belirtti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T22:25+0300
2022-07-26T22:25+0300
2022-07-26T22:25+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
gıda
ukrayna
rusya
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamerun'da küresel gıda güvenliği konulu toplantıda yaptığı konuşmada, gıda krizinin Ukrayna'daki askeri çatışmalardan daha uzun süreceğini, savaşın sonuçlarının 12-18 ay içinde ortadan kalkmayacağını söyledi.Macron, “Ukrayna’daki savaş uzun sürecek. Gıda piyasalarındaki istikrarsızlık daha da uzun sürecek.. Bu nedenle, bu krizle mücadeleye devam etmeliyiz. Çünkü savaşın sonuçları, altı, on iki, on sekiz ay sonra hiçbir şekilde ortadan kalkmış olmayacak” dedi.Macron ayrıca, insanlara kaliteli ürünler sağlamaya ve sürdürülebilir tarımı geliştirmeye devam etmek gerektiğini vurguladı.
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emmanuel macron, gıda, ukrayna, rusya
Macron: Gıda krizi Ukrayna'daki çatışmalardan daha uzun sürecek
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gıda krizinin Ukrayna'daki askeri çatışmalardan daha uzun süreceğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamerun'da küresel gıda güvenliği konulu toplantıda yaptığı konuşmada, gıda krizinin Ukrayna'daki askeri çatışmalardan daha uzun süreceğini, savaşın sonuçlarının 12-18 ay içinde ortadan kalkmayacağını söyledi.
Macron, “Ukrayna’daki savaş uzun sürecek. Gıda piyasalarındaki istikrarsızlık daha da uzun sürecek.. Bu nedenle, bu krizle mücadeleye devam etmeliyiz. Çünkü savaşın sonuçları, altı, on iki, on sekiz ay sonra hiçbir şekilde ortadan kalkmış olmayacak” dedi.
Macron ayrıca, insanlara kaliteli ürünler sağlamaya ve sürdürülebilir tarımı geliştirmeye devam etmek gerektiğini vurguladı.