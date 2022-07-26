https://tr.sputniknews.com/20220726/macron-gida-krizi-ukraynadaki-catismalardan-daha-uzun-surecek-1059171263.html

Macron: Gıda krizi Ukrayna'daki çatışmalardan daha uzun sürecek

Macron: Gıda krizi Ukrayna'daki çatışmalardan daha uzun sürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gıda krizinin Ukrayna'daki askeri çatışmalardan daha uzun süreceğini belirtti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T22:25+0300

2022-07-26T22:25+0300

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ukrayna krizi

emmanuel macron

gıda

ukrayna

rusya

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamerun'da küresel gıda güvenliği konulu toplantıda yaptığı konuşmada, gıda krizinin Ukrayna'daki askeri çatışmalardan daha uzun süreceğini, savaşın sonuçlarının 12-18 ay içinde ortadan kalkmayacağını söyledi.Macron, “Ukrayna’daki savaş uzun sürecek. Gıda piyasalarındaki istikrarsızlık daha da uzun sürecek.. Bu nedenle, bu krizle mücadeleye devam etmeliyiz. Çünkü savaşın sonuçları, altı, on iki, on sekiz ay sonra hiçbir şekilde ortadan kalkmış olmayacak” dedi.Macron ayrıca, insanlara kaliteli ürünler sağlamaya ve sürdürülebilir tarımı geliştirmeye devam etmek gerektiğini vurguladı.

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emmanuel macron, gıda, ukrayna, rusya