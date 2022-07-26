https://tr.sputniknews.com/20220726/macron-rusyanin-afrika-ulkelerindeki-varligi-endise-verici-1059167698.html

Macron: Rusya'nın Afrika ülkelerindeki varlığı endişe verici

Macron: Rusya'nın Afrika ülkelerindeki varlığı endişe verici

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın bir dizi Afrika ülkesindeki... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T19:21+0300

2022-07-26T19:21+0300

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emmanuel macron

rusya

dünya

kamerun

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kamerun Devlet Başkanı Biya ile bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Açıklamalarda bulunan Macron, “Rusya'nın Afrika'daki hibrit varlığı, hem dezenformasyon hem de askeri varlığın yanı sıra, işbirliği olarak adlandıramayacağım yeni bir biçim, daha ziyade zayıflamış siyasi otoritelerle suç ortaklığı. Bu durum endişe verici, her şeyden önce Afrika kıtası için endişeye neden oluyor” dedi.Resmi ziyaret için Kamerun'a giden Macron. Afrika turu kapsamında Benin ve Gine-Bissau'yu da ziyaret edecek.

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emmanuel macron, rusya, kamerun