https://tr.sputniknews.com/20220726/macron-rusyanin-afrika-ulkelerindeki-varligi-endise-verici-1059167698.html
Macron: Rusya'nın Afrika ülkelerindeki varlığı endişe verici
Macron: Rusya'nın Afrika ülkelerindeki varlığı endişe verici
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın bir dizi Afrika ülkesindeki... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T19:21+0300
2022-07-26T19:21+0300
2022-07-26T19:23+0300
emmanuel macron
rusya
dünya
kamerun
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kamerun Devlet Başkanı Biya ile bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Açıklamalarda bulunan Macron, “Rusya'nın Afrika'daki hibrit varlığı, hem dezenformasyon hem de askeri varlığın yanı sıra, işbirliği olarak adlandıramayacağım yeni bir biçim, daha ziyade zayıflamış siyasi otoritelerle suç ortaklığı. Bu durum endişe verici, her şeyden önce Afrika kıtası için endişeye neden oluyor” dedi.Resmi ziyaret için Kamerun'a giden Macron. Afrika turu kapsamında Benin ve Gine-Bissau'yu da ziyaret edecek.
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emmanuel macron, rusya, kamerun
Macron: Rusya'nın Afrika ülkelerindeki varlığı endişe verici
19:21 26.07.2022 (güncellendi: 19:23 26.07.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın bir dizi Afrika ülkesindeki varlığının endişe verici olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kamerun Devlet Başkanı Biya ile bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Açıklamalarda bulunan Macron, “Rusya'nın Afrika'daki hibrit varlığı, hem dezenformasyon hem de askeri varlığın yanı sıra, işbirliği olarak adlandıramayacağım yeni bir biçim, daha ziyade zayıflamış siyasi otoritelerle suç ortaklığı. Bu durum endişe verici, her şeyden önce Afrika kıtası için endişeye neden oluyor” dedi.
Resmi ziyaret için Kamerun'a giden Macron. Afrika turu kapsamında Benin ve Gine-Bissau'yu da ziyaret edecek.