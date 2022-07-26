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Mansur Yavaş, Ankapark’ın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Savcılık araştırsın bulsun'
Mansur Yavaş, Ankapark’ın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Savcılık araştırsın bulsun'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankapark’ın çürütülmesinin sorumluları' hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yavaş, "Kimdir bunun... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun, Mansur Yavaş ile birlikte; Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ankapark’ta açıklama yaptı. Kuşoğlu ve Torun Ankapark’ın durumunun 'içler acısı' olduğunu ifade ederek gerekli çalışmaların yapılacağını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.'Fazlası var eksiği yok'Yavaş, Melih Gökçek’in “801 milyon dolar değil, 400-500 milyon dolar harcandı” açıklamasına yönelik “fazlası var eksiği yok” yorumunu yaparak şunları söyledi:'Güzellikle verseydi böyle olmazdı'
https://tr.sputniknews.com/20220726/melih-gokcekten-ankapark-aciklamasi-vizyonsuz-bir-mansur-yavas-orayi-perisan-etti-1059152344.html
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mansur yavaş, chp, ankara, abb, ankapark, melih gökçek, suç duyurusu

Mansur Yavaş, Ankapark’ın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Savcılık araştırsın bulsun'

15:12 26.07.2022 (güncellendi: 15:15 26.07.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankapark’ın çürütülmesinin sorumluları' hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yavaş, "Kimdir bunun sorumlusu Savcılık gelsin, araştırsın bulsun. Büyükşehir’in bir kusuru varsa gelsin bizi de incelesin" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun, Mansur Yavaş ile birlikte; Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ankapark’ta açıklama yaptı. Kuşoğlu ve Torun Ankapark’ın durumunun 'içler acısı' olduğunu ifade ederek gerekli çalışmaların yapılacağını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

'Fazlası var eksiği yok'

Yavaş, Melih Gökçek’in “801 milyon dolar değil, 400-500 milyon dolar harcandı” açıklamasına yönelik “fazlası var eksiği yok” yorumunu yaparak şunları söyledi:
“801 milyon doları kuruşuna kadar izah ettik. Altı aydır yayınlıyoruz. Bugüne kadar hiçbir itiraz gelmedi. 801 milyon dolardan fazlası vardır eksiği yoktur bundan eminim. Ankapark’ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında dün Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulundum. Kimdir bunun sorumlusu Savcılık gelsin, araştırsın bulsun. Büyükşehir’in bir kusuru varsa gelsin bizi de incelesin. Kaç defa mahkemeye buranın hırsızlık yapılırken fotoğraflarını verdik. Kaç defa mahkemeden kendi lehimize tedbir istedik bunları göreceklerdir. Ankaralının parasının çarçur edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

'Güzellikle verseydi böyle olmazdı'

“Kaldı ki ben şöyle düşünüyorum; buranın işletmesi Çin’den malları getiren firmaya verilmiş. Buna da zaten ihaleye fesattan dolayı şikayetlerimizi yaptık. Bu şahsa sanırım ısrar edilmiş. 5 defa ihale edilip kimse tutmayınca altıncısı bu şahsa verilmiş. Sayın Gökçek buranın korunmasını istiyor olsaydı iflas eden ve çalışmadığı için pandemiden önce burayı kapatan şahsa belediyeye devrettirseydi ve bize güzellikle verselerdi bugün burası böyle olmayacaktı.”
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
POLİTİKA
Melih Gökçek'ten Ankapark açıklaması: Vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti
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