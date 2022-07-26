Mansur Yavaş, Ankapark’ın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Savcılık araştırsın bulsun'

“801 milyon doları kuruşuna kadar izah ettik. Altı aydır yayınlıyoruz. Bugüne kadar hiçbir itiraz gelmedi. 801 milyon dolardan fazlası vardır eksiği yoktur bundan eminim. Ankapark’ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında dün Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulundum. Kimdir bunun sorumlusu Savcılık gelsin, araştırsın bulsun. Büyükşehir’in bir kusuru varsa gelsin bizi de incelesin. Kaç defa mahkemeye buranın hırsızlık yapılırken fotoğraflarını verdik. Kaç defa mahkemeden kendi lehimize tedbir istedik bunları göreceklerdir. Ankaralının parasının çarçur edilmesine asla izin vermeyeceğiz.