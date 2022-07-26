https://tr.sputniknews.com/20220726/melih-gokcekten-ankapark-aciklamasi-vizyonsuz-bir-mansur-yavas-orayi-perisan-etti-1059152344.html

Melih Gökçek'ten Ankapark açıklaması: Vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti

Melih Gökçek'ten Ankapark açıklaması: Vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti

Kendi döneminde yaptırdığı Ankapark'ın maliyetinin 801 milyon dolar olduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Gökçek, "Vizyonsuz bir Mansur... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T14:01+0300

2022-07-26T14:01+0300

2022-07-26T14:14+0300

melih gökçek

politika

mansur yavaş

ankapark

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski başkanı Melih Gökçek, tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlandı. Gökçek, mevcut başkan Mansur Yavaş'ın Ankapark'a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Ankapark'ı kendi döneminde yaptıran Gökçek, 'parkın maliyetinin 801 milyon dolar' olduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu."Ben orayı yaptım, çalışır vaziyette teslim ettim. Ama kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna, vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti" diyen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:'Kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna...'

https://tr.sputniknews.com/20220724/gokcekten-yavasa-ankapark-yaniti-halka-nasil-soracak-kendisi-ne-isterse-onu-cikartacak-1059067427.html

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melih gökçek, mansur yavaş, ankapark