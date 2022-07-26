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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Aşırı sıcaklar ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, kuzey kesimlerde yer yer sağanak yağışların... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T13:08+0300
2022-07-26T13:08+0300
yaşam
meteoroloji
sıcak
sıcak hava
aşırı sıcaklar
marmara bölgesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya’nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.Hava nasıl olacak?Marmara Bölgesinde hava az bulutlu, güneş görülüyor. Sıcaklık ise bölge genelinde 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor.Ege Bölgesinde gökyüzü bol güneşli. Sıcaklık iç kesimlerde 30 derecelerde, kıyıda ise 36-38 derecelere kadar çıkıyor. Çarşamba günü Denizli'de 40 derece sıcaklık görülmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesi bol güneşli ve sıcak havalara devam ediyor. Antalya dolaylarında sıcaklık tekrar 40 derecelere ulaştı. Mersin'de 34, Adana'da ise 36 derecelik sıcaklık ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinde de hava az bulutlu. Sıcaklık Ankara'da 31, Eskişehir ve Kayseri'de 30, Sivas'ta 27 derece ölçülüyor. Çarşamba günü sıcaklıkların birkaç derece daha yükselmesi bekleniyor.Karadeniz Bölgesinde bulutlar yoğunlaşıyor. Yerel olarak sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık ise bölge genelinde 25 ile 27 derece arasında ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Bölgenin kalanında ise hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise Kars ve Erzurum'da 28-29, Malatya'da 33 derece.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü bol güneşli. Sıcaklıklar da yüksek seyretmeye devam ediyor. Gaziantep'te 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 39 derecelik sıcaklık var. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/van-golunde-artan-marti-olumleriyle-ilgili-2-neden-uzerinde-duruluyor-1058976209.html
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meteoroloji, sıcak, sıcak hava, aşırı sıcaklar, marmara bölgesi

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

13:08 26.07.2022
© AP Photo / Nam Y. HuhABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
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Aşırı sıcaklar ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, kuzey kesimlerde yer yer sağanak yağışların beklendiği, fakat ülke geneline sıcak havanın hakim olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya’nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu, güneş görülüyor. Sıcaklık ise bölge genelinde 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor.
Ege Bölgesinde gökyüzü bol güneşli. Sıcaklık iç kesimlerde 30 derecelerde, kıyıda ise 36-38 derecelere kadar çıkıyor. Çarşamba günü Denizli'de 40 derece sıcaklık görülmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi bol güneşli ve sıcak havalara devam ediyor. Antalya dolaylarında sıcaklık tekrar 40 derecelere ulaştı. Mersin'de 34, Adana'da ise 36 derecelik sıcaklık ölçülüyor.
İç Anadolu Bölgesinde de hava az bulutlu. Sıcaklık Ankara'da 31, Eskişehir ve Kayseri'de 30, Sivas'ta 27 derece ölçülüyor. Çarşamba günü sıcaklıkların birkaç derece daha yükselmesi bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde bulutlar yoğunlaşıyor. Yerel olarak sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık ise bölge genelinde 25 ile 27 derece arasında ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Bölgenin kalanında ise hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise Kars ve Erzurum'da 28-29, Malatya'da 33 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü bol güneşli. Sıcaklıklar da yüksek seyretmeye devam ediyor. Gaziantep'te 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 39 derecelik sıcaklık var. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.
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21 Temmuz, 15:35
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