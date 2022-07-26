https://tr.sputniknews.com/20220726/mhp-grup-baskanvekili-akcay-chpnin-genel-gorusme-teklifinin-gundeme-alinmasini-faydali-gormuyoruz-1059133841.html

MHP'li Akçay: CHP'nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasını faydalı görmüyoruz

MHP'li Akçay: CHP'nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasını faydalı görmüyoruz

MHP'li Akçay, CHP tarafından sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının araştırılmasına yönelik genel görüşme önergesine ilişkin, "Siyasi istismardan öte bir amaç... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T01:09+0300

2022-07-26T01:09+0300

2022-07-26T01:09+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

erkan akçay

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tbmm

sağlıkta şiddet

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP’nin TBMM’ye sunduğu sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının araştırılmasına yönelik verdiği genel görüşme önergesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Akçay, yaptığı açıklamada, 'CHP’nin toplumu kışkırtığı ve kara propaganda yaptığını' belirterek şunları söyledi:“CHP, sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının araştırılmasına yönelik verdiği genel görüşme önergesini görüşmek üzere 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 14:00’te TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştır. CHP, toplumu kışkırtan ve kara propaganda yapan, Türkiye düşmanlarının odağı haline gelen Türk Tabipler Birliği’nin arka bahçesi haline gelmiştir.CHP vermiş olduğu bu önergeyle terörle mücadeleye karşı çıkacak kadar alçalan, teröristlere güzellemeler yapan, ödüller yağdıran, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körükleyen Türk Tabipler Birliği merkez yönetiminin aparatı haline geldiğini bir kez daha göstermektedir.”27’nci Yasama Dönemi’nde yapılan düzenlemelerle sağlık çalışanlarına, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda cezaların artırıldığını aktaran Akçay, sağlık hizmetleriyle ilgili işlenen suçların da altıda bir oranında yükseltildiğini vurguladı.MHP'li vekil, sağlık personeline ve kadına yönelik işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama kapsamına alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:“27’nci Yasama Dönemi’nde; sağlık çalışanlarına, kadınlara ve çocuklara şiddeti önlemeye yönelik bu düzenlemelere ilaveten düzenlemeler yapılabilir. Ancak, MHP olarak sadece sağlık çalışanlarına değil, toplumdaki her türlü şiddetin nedenlerinin araştırılmasının, görüşülmesinin ve buna yönelik kanuni düzenlemelerin yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz.Ancak bu görüşmelerin ve düzenlemelerin 1 Ekim 2022’de Meclis açıldıktan sonra, bütün partilerin katılımıyla yapılmasında fayda görüyoruz. Bu nedenle siyasi istismardan öte bir amaç taşımayan CHP’nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasını faydalı görmüyoruz.”

https://tr.sputniknews.com/20220714/istifa-eden-mhpli-baki-ersoya-bahceliden-davet-1058721831.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), erkan akçay, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tbmm, sağlıkta şiddet