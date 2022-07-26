https://tr.sputniknews.com/20220726/milli-egitim-bakan-yardimciligina-osman-sezgin-atandi-1059139053.html
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin atandı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin atandı
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T05:18+0300
2022-07-26T05:18+0300
2022-07-26T05:19+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
osman sezgin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi.Osman Sezgin kimdir? 1959 yılında dünyaya gelen Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirmiştir. Sezgin, Marmara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi'nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır.Osman Sezgin, 2020 yılından bu yana her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1'de 'Kutlu Yuva Mutlu İnsan' programını yürütmektedir.
https://tr.sputniknews.com/20220718/chp-diyarbakir-il-baskanligina-kayyum-atandi-1058833459.html
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), osman sezgin
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin atandı
05:18 26.07.2022 (güncellendi: 05:19 26.07.2022) Abone ol
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi.
Osman Sezgin kimdir?
1959 yılında dünyaya gelen Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirmiştir. Sezgin, Marmara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi'nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır.
Osman Sezgin, 2020 yılından bu yana her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1'de 'Kutlu Yuva Mutlu İnsan' programını yürütmektedir.