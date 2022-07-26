https://tr.sputniknews.com/20220726/milli-egitim-bakan-yardimciligina-osman-sezgin-atandi-1059139053.html

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin atandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin atandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T05:18+0300

2022-07-26T05:18+0300

2022-07-26T05:19+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

osman sezgin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi.Osman Sezgin kimdir? 1959 yılında dünyaya gelen Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirmiştir. Sezgin, Marmara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi'nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır.Osman Sezgin, 2020 yılından bu yana her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1'de 'Kutlu Yuva Mutlu İnsan' programını yürütmektedir.

https://tr.sputniknews.com/20220718/chp-diyarbakir-il-baskanligina-kayyum-atandi-1058833459.html

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), osman sezgin