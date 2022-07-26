Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220726/milli-egitim-bakan-yardimciligina-osman-sezgin-atandi-1059139053.html
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin atandı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin atandı
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T05:18+0300
2022-07-26T05:19+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
osman sezgin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c23273a58f231385228e943ebecc5e1d.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi.Osman Sezgin kimdir? 1959 yılında dünyaya gelen Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirmiştir. Sezgin, Marmara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi'nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır.Osman Sezgin, 2020 yılından bu yana her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1'de 'Kutlu Yuva Mutlu İnsan' programını yürütmektedir.
https://tr.sputniknews.com/20220718/chp-diyarbakir-il-baskanligina-kayyum-atandi-1058833459.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_677f2f97efde1d1d46923651c6795a51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), osman sezgin

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin atandı

05:18 26.07.2022 (güncellendi: 05:19 26.07.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi.

Osman Sezgin kimdir?

1959 yılında dünyaya gelen Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirmiştir. Sezgin, Marmara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi'nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır.
Osman Sezgin, 2020 yılından bu yana her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1'de 'Kutlu Yuva Mutlu İnsan' programını yürütmektedir.
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
GÖRÜŞ
CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı
18 Temmuz, 14:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала