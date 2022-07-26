https://tr.sputniknews.com/20220726/motorine-92-kurus-indirim-geldi-1059140407.html

Motorine 92 kuruş indirim geldi

Motorine 92 kuruş indirim geldi

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı. Benzinde de çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T08:17+0300

2022-07-26T08:17+0300

2022-07-26T08:17+0300

ekonomi

benzin

motorin

indirim

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Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim yapıldı. Gelen indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düştü. Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi. 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 48 kuruş indirim bekleniyor. İndirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22,25, Ankara ve İzmir'de 22,36 liradan satılacak.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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benzin, motorin, indirim