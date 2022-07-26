https://tr.sputniknews.com/20220726/motorine-92-kurus-indirim-geldi-1059140407.html
Motorine 92 kuruş indirim geldi
Motorine 92 kuruş indirim geldi
Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı. Benzinde de çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T08:17+0300
2022-07-26T08:17+0300
2022-07-26T08:17+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
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Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim yapıldı. Gelen indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düştü. Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi. 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 48 kuruş indirim bekleniyor. İndirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22,25, Ankara ve İzmir'de 22,36 liradan satılacak.
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benzin, motorin, indirim
Motorine 92 kuruş indirim geldi
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Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı. Benzinde de çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim bekleniyor.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim yapıldı. Gelen indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düştü. Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.
Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi. 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 48 kuruş indirim bekleniyor. İndirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22,25, Ankara ve İzmir'de 22,36 liradan satılacak.