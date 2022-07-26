https://tr.sputniknews.com/20220726/mustafa-sarigulden-fiyatlara-tepki-gosterdi-yarim-tup-var-mi-1059152935.html
Mustafa Sarıgül'den artan fiyatlara tepki: 'Yarım tüp var mı?'
Mustafa Sarıgül'den artan fiyatlara tepki: 'Yarım tüp var mı?'
Artan enflasyona tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi Lideri, Mustafa Sarıgül yine bir TikTok videosu yayınladı. Görüntülerde , tüp fiyatlarından yakınan... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T14:17+0300
2022-07-26T14:17+0300
2022-07-26T14:19+0300
ekonomi
ekonomi
fahiş fiyat
ekonomik kriz
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, artan fiyatlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.Sarıgül bir TikTok videosu yayınladı. Görüntülerde , tüp fiyatlarından yakınan Sarıgül daha sonra tüpü tokatladı.Mustafa Sarıgül bu sefer, 'Yarım tüp var mı?' notu düştüğü videosunu yayınladı.
https://tr.sputniknews.com/20220706/bakanlik-denetimleri-artirdi-fahis-fiyattan-bilet-satisina-idari-para-cezasi-uygulanacak-1058391397.html
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ekonomi, fahiş fiyat, ekonomik kriz
Mustafa Sarıgül'den artan fiyatlara tepki: 'Yarım tüp var mı?'
14:17 26.07.2022 (güncellendi: 14:19 26.07.2022) Abone ol
Artan enflasyona tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi Lideri, Mustafa Sarıgül yine bir TikTok videosu yayınladı. Görüntülerde , tüp fiyatlarından yakınan Mustafa Sarıgül daha sonra tüpü tokatladı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, artan fiyatlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Sarıgül bir TikTok videosu yayınladı. Görüntülerde , tüp fiyatlarından yakınan Sarıgül daha sonra tüpü tokatladı.
Mustafa Sarıgül bu sefer, 'Yarım tüp var mı?' notu düştüğü videosunu yayınladı.