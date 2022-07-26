https://tr.sputniknews.com/20220726/otobuste-kadinlarin-ayaklarini-cektigi-iddia-edildi-tekme-tokat-dovuldu-1059156455.html

Otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edildi, tekme tokat dövüldü

Otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edildi, tekme tokat dövüldü

Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Kavga şiddetlenerek dışarı taştı. O anlar kameralara... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T15:22+0300

2022-07-26T15:22+0300

2022-07-26T15:48+0300

türkiye

bursa

ayak

linç

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Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Daha sonra kavganın dışarı taştığı da görüldü. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakıldı ve görüntülere ulaşıldı.Yolculardan biri "Kızımı nasıl videoya çekersin" diyerek şüpheliye tartaklamaya başladı.Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyin otobüsten inmemek için direndi.

türkiye

bursa

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, ayak, linç