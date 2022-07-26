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https://tr.sputniknews.com/20220726/otobuste-kadinlarin-ayaklarini-cektigi-iddia-edildi-tekme-tokat-dovuldu-1059156455.html
Otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edildi, tekme tokat dövüldü
Otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edildi, tekme tokat dövüldü
Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Kavga şiddetlenerek dışarı taştı. O anlar kameralara... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T15:22+0300
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türkiye
bursa
ayak
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Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Daha sonra kavganın dışarı taştığı da görüldü. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakıldı ve görüntülere ulaşıldı.Yolculardan biri "Kızımı nasıl videoya çekersin" diyerek şüpheliye tartaklamaya başladı.Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyin otobüsten inmemek için direndi.
türkiye
bursa
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bursa, ayak, linç

Otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edildi, tekme tokat dövüldü

15:22 26.07.2022 (güncellendi: 15:48 26.07.2022)
© İHA / ALİ KAMURBursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Kavga şiddetlenerek dışarı taştı. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Kavga şiddetlenerek dışarı taştı. O anlar kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© İHA / ALİ KAMUR
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Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Kavga şiddetlenerek dışarı taştı. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Daha sonra kavganın dışarı taştığı da görüldü. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakıldı ve görüntülere ulaşıldı.
Yolculardan biri "Kızımı nasıl videoya çekersin" diyerek şüpheliye tartaklamaya başladı.
Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyin otobüsten inmemek için direndi.
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