https://tr.sputniknews.com/20220726/otobuste-kadinlarin-ayaklarini-cektigi-iddia-edildi-tekme-tokat-dovuldu-1059156455.html
Otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edildi, tekme tokat dövüldü
Otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edildi, tekme tokat dövüldü
Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Kavga şiddetlenerek dışarı taştı. O anlar kameralara... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T15:22+0300
2022-07-26T15:22+0300
2022-07-26T15:48+0300
türkiye
bursa
ayak
linç
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Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Daha sonra kavganın dışarı taştığı da görüldü. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakıldı ve görüntülere ulaşıldı.Yolculardan biri "Kızımı nasıl videoya çekersin" diyerek şüpheliye tartaklamaya başladı.Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyin otobüsten inmemek için direndi.
türkiye
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bursa, ayak, linç
Otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edildi, tekme tokat dövüldü
15:22 26.07.2022 (güncellendi: 15:48 26.07.2022) Abone ol
Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Kavga şiddetlenerek dışarı taştı. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da otobüste kadınların ayaklarını çektiği iddia edilen şüpheliyi, yolcular tekme tokat dövdü. Daha sonra kavganın dışarı taştığı da görüldü. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakıldı ve görüntülere ulaşıldı.
Yolculardan biri "Kızımı nasıl videoya çekersin" diyerek şüpheliye tartaklamaya başladı.
Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyin otobüsten inmemek için direndi.