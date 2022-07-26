https://tr.sputniknews.com/20220726/pelosinin-muhtemel-tayvan-ziyaretine-cinden-tepki-guclu-tedbirler-aliriz-1059141991.html
Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyaretine Çin'den tepki: Güçlü tedbirler alırız
Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyaretine Çin'den tepki: Güçlü tedbirler alırız
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde 'güçlü' tedbirler alacağını açıkladı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T10:16+0300
2022-07-26T10:16+0300
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Çin'in Kore Yarımadası İşleri Özel Temsilcisi Liu Xiaoming'in yaptığı açıklamada, Pekin'in Tayvan'nı Çin anakarasının bir parçası olarak gördüğü vurgulanarak, ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunacağı kaydedildi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda Pekin'in 'güçlü tedbirler alacağını' belirten Liu, 'bunun tüm sonuçlarından Washington'un sorumlu olacağı' uyarısında bulundu.Pelosi, Tayvan'a planladığı ziyareti gerçekleştirir ise, bu son 40 yılda Tayvan'a yapılmış en üst düzey ziyaret olacak.Tayvan'da hava saldırısı sirenleri: Geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenlendiÖte yandan Tayvan'da, Çin ile gerilimin tırmanması durumunda gerçekleşebilecek muhtemel bir saldırıyı püskürtmeyi amaçlayan bir dizi askeri tatbikat düzenlendi. Yıllık 'Wanan' tatbikatları kapsamında askerlerin ve zırhlı araçların konuşlandırılması da dahil müşterek hava ve deniz tatbikatları düzenlenirken, Başkent Taipei'de hava saldırısı sirenleri duyuldu.Tatbikatlar hakkında açıklama yapan Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-je, Çin'e ait savaş uçaklarının son yıllarda sıklıkla Tayvan hava sahasına girdiğini ileri sürerken, Ukrayna'daki krize de işaret ederek, "Tüm bunlar bize barış zamanlarında tetikte olmanın ve muhtemel bir savaş durumuna hazırlıklı olmanın önemini anlamamızı sağlıyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220610/abd-ile-cin-savunma-bakani-arasinda-kavga-cinden-tayvan-icin-savas-baslatmaktan-cekinmeyiz-resti-1057242466.html
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Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyaretine Çin'den tepki: Güçlü tedbirler alırız
10:16 26.07.2022 (güncellendi: 10:17 26.07.2022) Abone ol
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde 'güçlü' tedbirler alacağını açıkladı.
Çin'in Kore Yarımadası İşleri Özel Temsilcisi Liu Xiaoming'in yaptığı açıklamada, Pekin'in Tayvan'nı Çin anakarasının bir parçası olarak gördüğü vurgulanarak, ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunacağı kaydedildi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda Pekin'in 'güçlü tedbirler alacağını' belirten Liu, 'bunun tüm sonuçlarından Washington'un sorumlu olacağı' uyarısında bulundu.
Pelosi, Tayvan'a planladığı ziyareti gerçekleştirir ise, bu son 40 yılda Tayvan'a yapılmış en üst düzey ziyaret olacak.
Tayvan'da hava saldırısı sirenleri: Geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenlendi
Öte yandan Tayvan'da, Çin ile gerilimin tırmanması durumunda gerçekleşebilecek muhtemel bir saldırıyı püskürtmeyi amaçlayan bir dizi askeri tatbikat düzenlendi.
Yıllık 'Wanan' tatbikatları kapsamında askerlerin ve zırhlı araçların konuşlandırılması da dahil müşterek hava ve deniz tatbikatları düzenlenirken, Başkent Taipei'de hava saldırısı sirenleri duyuldu.
Tatbikatlar hakkında açıklama yapan Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-je, Çin'e ait savaş uçaklarının son yıllarda sıklıkla Tayvan hava sahasına girdiğini ileri sürerken, Ukrayna'daki krize de işaret ederek, "Tüm bunlar bize barış zamanlarında tetikte olmanın ve muhtemel bir savaş durumuna hazırlıklı olmanın önemini anlamamızı sağlıyor" dedi.