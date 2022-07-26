https://tr.sputniknews.com/20220726/restoranin-magaza-muduru-musterilerin-yuzune-kovayla-kaynar-su-doktu-1059155493.html

Restoran müdürü, müşterilerin yüzüne kovayla kaynar su döktü

Restoran müdürü, müşterilerin yüzüne kovayla kaynar su döktü

ABD'nin Teksas eyaletinde ünlü bir fast food restoranının mağaza müdürü, personelle tartışan 2 müşterinin üzerine kaynar su döktü. Ağır yaralanan müşteriler... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T15:03+0300

2022-07-26T15:03+0300

2022-07-26T15:04+0300

dünya

abd

teksas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048219804_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_f05fdf2fa5cd5b7432dfe8ab8cc0d8fa.jpg

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde ünlü bir fast food restoranına gelen Brittany Davis ve 16 yaşındaki yeğeni, üç kez siparişlerinin yanlış gelmesi üzerine durumu düzeltmeye çalışırken personelle aralarında tartışma başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca tartışmaya karışmayan restoran müdürü, mutfaktan aldığı bir kova kaynar suyu müşterilerin yüzüne döktü. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansırken, can havliyle kaçışan Davis ile yeğeni, yüzünden ve göğsünden ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra nöbet geçiren Davis'in ciddi beyin hasarı yaşadığı öğrenildi. Yeğeninin ise yüzünde ağır yanık izleri oluştu.1 milyon dolarlık tazminat davası açtı17 Haziran'da yaşanan olayın ardından kalıcı cilt hasarı ve psikolojik travma yaşadıklarını belirten Davis ve yeğeni, restorandan şikayetçi oldu. Açılan davada söz konusu saldırının dış görünümde ömür boyu değişikliğe neden olması üzerine restorandan 1 milyon dolar tazminat talep edildi.

teksas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, teksas