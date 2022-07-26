https://tr.sputniknews.com/20220726/rus-uzman-amerikan-b-plani-ukrayna-cozumunde-turkiyenin-rolunu-azaltmak-icin-ortaya-atildi-1059134797.html

Rus uzman: Amerikan ‘B’ planı Ukrayna çözümünde Türkiye'nin rolünü azaltmak için ortaya atıldı

Rus uzman: Amerikan ‘B’ planı Ukrayna çözümünde Türkiye'nin rolünü azaltmak için ortaya atıldı

Dünya pazarlarına gıda ve gübre tedariki sorununu çözmek adına İstanbul’da imzalanan anlaşma sonrasında ABD’nin Ukrayna'daki tahılın taşınması için ‘B’ planı... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T01:29+0300

2022-07-26T01:29+0300

2022-07-26T01:29+0300

görüş

türkiye

rusya

ukrayna krizi

abd

tahıl

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İstanbul’da Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetleri arasında imzalanan gıda sevkiyatı anlaşması sonrasında ABD’den, Ukrayna'dan karayolu, demiryolu ve nehir taşımacılığı yoluyla tahılın taşınması için ‘B’ planı adı altında alternatif seçenek geliştirdiği açıklaması yapıldı.Rusya Askeri Siyasi Analiz Bürosu uzmanı Nikolay Kostikin, Sputnik’e demecinde ABD’nin bu hamlesinin üç nedeni olduğunu söyledi.Kostikin, “Ukrayna tahılının karayolu, demiryolu ve nehir yolu ile taşınması için alternatif bir plan ortaya koyan ABD'nin hedefleri ortada. Birincisi, İstanbul'daki anlaşmaların onlar olmadan ve bölgedeki gerilimi tırmandırma planlarına rağmen imzalanmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyorlar. Karadeniz'de askeri varlıklarını artırmak istedikleri biliniyor. Ancak İstanbul belgeleri, Karadeniz bölgesinde Karadeniz dışından ülkelerin savaş gemilerinin ek varlığı ihtiyacını reddediyor” diye konuştu.ABD’nin suni bir gıda krizi yaratarak uluslararası toplum karşısına baş kurtarıcı olarak çıkma hesapları yaptığına dikkat çeken Kostikin, ancak sonuçta bu kurtarıcıların Rusya ile Türkiye olduğunu vurguladı:Amerika'nın ‘B’ planı fikrinin ayrıca daha güçlü, daha bağımsız ve kontrolden çıkmış Türkiye'ye bir sitem olarak ta ortaya atılmış olabileceğini söyleyen Kostikin, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220725/abd-yonetiminden-istanbulda-imzalanan-tahil-koridoru-anlasmasini-baypas-edecek-b-plani-aciklamasi-1059121819.html

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türkiye, rusya, ukrayna krizi, abd, tahıl