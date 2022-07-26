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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/rusya-guvenlik-konseyi-nato-rusyaya-yonelik-askeri-tehditler-olusturma-cabalarini-artiriyor-1059147878.html
Rusya Güvenlik Konseyi: NATO, Rusya'ya yönelik askeri tehditler oluşturma çabalarını artırıyor
Rusya Güvenlik Konseyi: NATO, Rusya'ya yönelik askeri tehditler oluşturma çabalarını artırıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Kurulu, NATO'nun Rusya'ya yönelik askeri tehditler oluşturma çabalarını artırdığını söyledi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T12:42+0300
2022-07-26T12:42+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
rusya güvenlik konseyi
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Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, ulusal güvenlik çıkarları ve NATO'nun Madrid Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlar dikkate alınarak Rusya'nın Batılı ülkelere yönelik stratejisinin istişare edildiği bildirildi.Açıklamaya göre Bilim Kurulu uzmanları, NATO'nun Rusya'ya yönelik askeri tehditler oluşturma çabalarını artırdığını vurgulayarak, "Madrid Liderler Zirvesi, Kuzey Atlantik İttifakı'nın ABD'nin çıkarlarını kolektif Batı'ya dayatma mekanizması olarak kalmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi. NATO yönetiminin açıklamalarının aksine İttifak'ın faaliyetleri, uluslararası istikrarın sağlanmasına ve İttifak'ta yer alan ülkelerin güvenliğinin pekişmesine katkı sunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.Bilim Kurulu uzmanları, toplantının sonunda öneriler hazırlayarak Rusya hükümetinin dikkatine sundu.
https://tr.sputniknews.com/20220725/rusya-ukraynada-rus-savas-ucaklarini-kacirma-planina-nato-istihbarat-servisleri-danismanlik-yapti-1059109968.html
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rusya, nato, rusya güvenlik konseyi

Rusya Güvenlik Konseyi: NATO, Rusya'ya yönelik askeri tehditler oluşturma çabalarını artırıyor

12:42 26.07.2022
© REUTERS / Dado RuvicRusya - NATO
Rusya - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Kurulu, NATO'nun Rusya'ya yönelik askeri tehditler oluşturma çabalarını artırdığını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, ulusal güvenlik çıkarları ve NATO'nun Madrid Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlar dikkate alınarak Rusya'nın Batılı ülkelere yönelik stratejisinin istişare edildiği bildirildi.
Açıklamaya göre Bilim Kurulu uzmanları, NATO'nun Rusya'ya yönelik askeri tehditler oluşturma çabalarını artırdığını vurgulayarak, "Madrid Liderler Zirvesi, Kuzey Atlantik İttifakı'nın ABD'nin çıkarlarını kolektif Batı'ya dayatma mekanizması olarak kalmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi. NATO yönetiminin açıklamalarının aksine İttifak'ın faaliyetleri, uluslararası istikrarın sağlanmasına ve İttifak'ta yer alan ülkelerin güvenliğinin pekişmesine katkı sunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Bilim Kurulu uzmanları, toplantının sonunda öneriler hazırlayarak Rusya hükümetinin dikkatine sundu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
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