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Rusya: Tahıl anlaşmasıyla kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da faaliyetlerine başladı
Rusya: Tahıl anlaşmasıyla kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da faaliyetlerine başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru için imzalanan anlaşma uyarınca kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını duyurdu. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T13:43+0300
2022-07-26T13:43+0300
2022-07-26T14:18+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi'nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi İstanbul'da çalışmaya başladı. Öncü Rus uzman grubu, bugün İstanbul'a gidecek ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacak" dendi.Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus uzmanların ana görevinin inisiyatifin pratikte uygulama aşamasına geçirilmesi için gereken tüm sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi olduğunu belirten bakanlık, Rus temsilcilerin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığı'nın hususi kontrolü altında olduğunu ifade etti.22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.
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rusya, tahıl, istanbul
Rusya: Tahıl anlaşmasıyla kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da faaliyetlerine başladı
13:43 26.07.2022 (güncellendi: 14:18 26.07.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru için imzalanan anlaşma uyarınca kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi'nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi İstanbul'da çalışmaya başladı. Öncü Rus uzman grubu, bugün İstanbul'a gidecek ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacak" dendi.
Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus uzmanların ana görevinin inisiyatifin pratikte uygulama aşamasına geçirilmesi için gereken tüm sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi olduğunu belirten bakanlık, Rus temsilcilerin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığı'nın hususi kontrolü altında olduğunu ifade etti.
22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.