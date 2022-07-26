https://tr.sputniknews.com/20220726/rusyanin-dost-olmayan-olarak-ilan-ettigi-ulkeler-1059167996.html
Rusya'nın 'dost olmayan' olarak ilan ettiği ülkeler
Rusya'nın 'dost olmayan' olarak ilan ettiği ülkeler
Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" listesine Yunanistan, Danimarka, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan ve Bahamalar'ın da eklendiği duyuruldu. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T19:39+0300
2022-07-26T19:39+0300
2022-07-26T19:39+0300
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Rusya hükümetinin onayladığı listenin genişletilmesi ile ilgili açıklamada 'Yurtdışındaki Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesi güncellendi' denildi. Listeye dahil edilen ülkelerin Rusya'da iş sözleşmesi yapabileceği kişilere de sınırlama getirildiği duyuruldu.Rusya'nın açıkladığı 'dost olmayan' ülkelerin tam listesi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, инфографика
Rusya'nın 'dost olmayan' olarak ilan ettiği ülkeler
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Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" listesine Yunanistan, Danimarka, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan ve Bahamalar'ın da eklendiği duyuruldu.
Rusya hükümetinin onayladığı listenin genişletilmesi ile ilgili açıklamada 'Yurtdışındaki Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesi güncellendi' denildi. Listeye dahil edilen ülkelerin Rusya'da iş sözleşmesi yapabileceği kişilere de sınırlama getirildiği duyuruldu.
Rusya'nın açıkladığı 'dost olmayan' ülkelerin tam listesi, Sputnik'in infografiğinde.