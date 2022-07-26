Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220726/rusyanin-dost-olmayan-olarak-ilan-ettigi-ulkeler-1059167996.html
Rusya'nın 'dost olmayan' olarak ilan ettiği ülkeler
Rusya'nın 'dost olmayan' olarak ilan ettiği ülkeler
Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" listesine Yunanistan, Danimarka, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan ve Bahamalar'ın da eklendiği duyuruldu. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T19:39+0300
2022-07-26T19:39+0300
multimedya
infografik
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059167765_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2d8fcc982854534b514db211fd73e710.png
Rusya hükümetinin onayladığı listenin genişletilmesi ile ilgili açıklamada 'Yurtdışındaki Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesi güncellendi' denildi. Listeye dahil edilen ülkelerin Rusya'da iş sözleşmesi yapabileceği kişilere de sınırlama getirildiği duyuruldu.Rusya'nın açıkladığı 'dost olmayan' ülkelerin tam listesi, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059167765_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4799f3ec7ee17aa5e47ff0907758a794.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, rusya, инфографика

Rusya'nın 'dost olmayan' olarak ilan ettiği ülkeler

19:39 26.07.2022
Abone olTelegram
Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" listesine Yunanistan, Danimarka, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan ve Bahamalar'ın da eklendiği duyuruldu.
Rusya hükümetinin onayladığı listenin genişletilmesi ile ilgili açıklamada 'Yurtdışındaki Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesi güncellendi' denildi. Listeye dahil edilen ülkelerin Rusya'da iş sözleşmesi yapabileceği kişilere de sınırlama getirildiği duyuruldu.
Rusya'nın açıkladığı 'dost olmayan' ülkelerin tam listesi, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала