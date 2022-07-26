https://tr.sputniknews.com/20220726/rusyanin-dost-olmayan-olarak-ilan-ettigi-ulkeler-1059167996.html

Rusya'nın 'dost olmayan' olarak ilan ettiği ülkeler

Rusya'nın 'dost olmayan' olarak ilan ettiği ülkeler

Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" listesine Yunanistan, Danimarka, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan ve Bahamalar'ın da eklendiği duyuruldu. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T19:39+0300

2022-07-26T19:39+0300

2022-07-26T19:39+0300

multimedya

infografik

rusya

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Rusya hükümetinin onayladığı listenin genişletilmesi ile ilgili açıklamada 'Yurtdışındaki Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesi güncellendi' denildi. Listeye dahil edilen ülkelerin Rusya'da iş sözleşmesi yapabileceği kişilere de sınırlama getirildiği duyuruldu.Rusya'nın açıkladığı 'dost olmayan' ülkelerin tam listesi, Sputnik'in infografiğinde.

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