https://tr.sputniknews.com/20220726/sanliurfada-trafikte-yol-tartismasi-ambulans-soforunun-burnu-kirildi-1059138454.html

Şanlıurfa’da trafikte yol tartışması: Ambulans şoförünün burnu kırıldı

Şanlıurfa’da trafikte yol tartışması: Ambulans şoförünün burnu kırıldı

Şanlıurfa'da yeni doğan bir bebeğin naklini yapan ambulans şoförü Abdurahman Yandırıcı, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı iddiasıyla önü... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T04:59+0300

2022-07-26T04:59+0300

2022-07-26T04:59+0300

türkiye

ambulans

şoför

şiddet

sağlıkta şiddet

şanlıurfa

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Olay, öğleden sonra Şanlıurfa'da Paşabağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni doğan entübe bebeğin naklini yapan Abdurahman Yandırıcı, yönetimindeki 63 ACF 764 plakalı ambulansla Mehmet Akif İnan Hastanesi’ne gitmek için yola çıktı.Ambulansın önünü kestiYoğun trafik dolayısıyla güçlükle ilerleyen ambulans önünde gitmekte olan ve plakası öğrenilmeyen motosikletten korna çalarak yol istedi. Ancak motosiklet sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yaparak motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip ederek, önünü kesti.Ambulans şoförü Yandırıcı, araçtan inerek motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ambulans şoförünü tekme ve yumrukla darbeden Kenanoğlu, çevredekilerin araya girmesiyle engellendi.Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta bebek, burnu kırılan ambulans şoförü tarafından hastaneye ulaştırıldı. Burnunda 3 kırık olduğu öğrenilen Abdurahman Yandırıcı, acil serviste müdahalesi yapılarak darp raporu aldı.Hastaneye gelen motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220725/saglik-orgutleri-siddeti-protesto-etti-ne-saglikcinin-ne-de-halkin-can-guvenligi-kalmamistir-1059118410.html

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ambulans, şoför, şiddet, sağlıkta şiddet, şanlıurfa