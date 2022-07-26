https://tr.sputniknews.com/20220726/schroder-moskovaya-kuzey-akim-uzerinden-gaz-sevkiyatini-konusmaya-gitti-1059162086.html
'Schröder, Moskova'ya Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını konuşmaya gitti'
'Schröder, Moskova'ya Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını konuşmaya gitti'
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Moskova'ya enerji politikasıyla ilgili konuları görüşmek için gittiği belirtildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T17:01+0300
2022-07-26T17:01+0300
2022-07-26T17:01+0300
ukrayna krizi
rusya
gerhard schröder
almanya
kuzey akım
kremlin
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Alman Spiegel dergisinin haberine göre Moskova'daki görüşmelerin merkezinde Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatı yer alacak.Bununla beraber Schröder’in gerçekten Moskova’da olduğuna dair bilgi aldıklarını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında planlanmış bir görüşme olmadığını, ancak olası bir temasın da dışlanmadığını ifade etti.Schröder, Moskova'yı son olarak mart ayında ziyaret etmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna'daki durumu ele almıştı.Spiegel, Schröder'in Moskova'da kiminle bir araya geleceğine dair bilgi paylaşmazken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman siyasetçinin Putin'le görüşmesini dışlamadıklarını ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220726/kremlin-ruslara-schengen-vizesi-verilmemesi-durumunda-son-derece-olumsuz-tepki-veririz-1059151463.html
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'Schröder, Moskova'ya Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını konuşmaya gitti'
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Moskova'ya enerji politikasıyla ilgili konuları görüşmek için gittiği belirtildi.
Alman Spiegel dergisinin haberine göre Moskova'daki görüşmelerin merkezinde Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatı yer alacak.
Bununla beraber Schröder’in gerçekten Moskova’da olduğuna dair bilgi aldıklarını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında planlanmış bir görüşme olmadığını, ancak olası bir temasın da dışlanmadığını ifade etti.
Schröder, Moskova'yı son olarak mart ayında ziyaret etmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna'daki durumu ele almıştı.
Spiegel, Schröder'in Moskova'da kiminle bir araya geleceğine dair bilgi paylaşmazken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman siyasetçinin Putin'le görüşmesini dışlamadıklarını ifade etmişti.