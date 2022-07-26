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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/schroder-moskovaya-kuzey-akim-uzerinden-gaz-sevkiyatini-konusmaya-gitti-1059162086.html
'Schröder, Moskova'ya Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını konuşmaya gitti'
'Schröder, Moskova'ya Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını konuşmaya gitti'
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Moskova'ya enerji politikasıyla ilgili konuları görüşmek için gittiği belirtildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T17:01+0300
2022-07-26T17:01+0300
ukrayna krizi
rusya
gerhard schröder
almanya
kuzey akım
kremlin
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Alman Spiegel dergisinin haberine göre Moskova'daki görüşmelerin merkezinde Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatı yer alacak.Bununla beraber Schröder’in gerçekten Moskova’da olduğuna dair bilgi aldıklarını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında planlanmış bir görüşme olmadığını, ancak olası bir temasın da dışlanmadığını ifade etti.Schröder, Moskova'yı son olarak mart ayında ziyaret etmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna'daki durumu ele almıştı.Spiegel, Schröder'in Moskova'da kiminle bir araya geleceğine dair bilgi paylaşmazken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman siyasetçinin Putin'le görüşmesini dışlamadıklarını ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220726/kremlin-ruslara-schengen-vizesi-verilmemesi-durumunda-son-derece-olumsuz-tepki-veririz-1059151463.html
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rusya, gerhard schröder, almanya, kuzey akım, kremlin

'Schröder, Moskova'ya Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını konuşmaya gitti'

17:01 26.07.2022
© AAAlmanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder
Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Moskova'ya enerji politikasıyla ilgili konuları görüşmek için gittiği belirtildi.
Alman Spiegel dergisinin haberine göre Moskova'daki görüşmelerin merkezinde Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatı yer alacak.
Bununla beraber Schröder’in gerçekten Moskova’da olduğuna dair bilgi aldıklarını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında planlanmış bir görüşme olmadığını, ancak olası bir temasın da dışlanmadığını ifade etti.
Schröder, Moskova'yı son olarak mart ayında ziyaret etmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna'daki durumu ele almıştı.
Spiegel, Schröder'in Moskova'da kiminle bir araya geleceğine dair bilgi paylaşmazken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman siyasetçinin Putin'le görüşmesini dışlamadıklarını ifade etmişti.
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