https://tr.sputniknews.com/20220726/schroder-moskovaya-kuzey-akim-uzerinden-gaz-sevkiyatini-konusmaya-gitti-1059162086.html

'Schröder, Moskova'ya Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını konuşmaya gitti'

'Schröder, Moskova'ya Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını konuşmaya gitti'

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Moskova'ya enerji politikasıyla ilgili konuları görüşmek için gittiği belirtildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T17:01+0300

2022-07-26T17:01+0300

2022-07-26T17:01+0300

ukrayna krizi

rusya

gerhard schröder

almanya

kuzey akım

kremlin

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Alman Spiegel dergisinin haberine göre Moskova'daki görüşmelerin merkezinde Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatı yer alacak.Bununla beraber Schröder’in gerçekten Moskova’da olduğuna dair bilgi aldıklarını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında planlanmış bir görüşme olmadığını, ancak olası bir temasın da dışlanmadığını ifade etti.Schröder, Moskova'yı son olarak mart ayında ziyaret etmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna'daki durumu ele almıştı.Spiegel, Schröder'in Moskova'da kiminle bir araya geleceğine dair bilgi paylaşmazken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman siyasetçinin Putin'le görüşmesini dışlamadıklarını ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220726/kremlin-ruslara-schengen-vizesi-verilmemesi-durumunda-son-derece-olumsuz-tepki-veririz-1059151463.html

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rusya, gerhard schröder, almanya, kuzey akım, kremlin