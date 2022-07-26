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https://tr.sputniknews.com/20220726/selvi-kilicdaroglu-kendisini-ziyaret-edenlere-cumhurbaskani-adayi-oldugunu-deklare-etmeye-basladi-1059140262.html
Selvi: Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı
Selvi: Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı" düşüncesini dile getirdi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T07:52+0300
2022-07-26T08:00+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
abdulkadir selvi
seçim
meral akşener
millet ittifakı
cumhur ittifakı
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Selvi yazısında, "6’lı masada cumhurbaşkanlığı düğümünü Meral Akşener çözecek. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne denli kararlı olduğunu artık Mısır’daki sağır sultan bile duydu. Kılıçdaroğlu, 6’lı masayı dağıtmamak için adaylığını açıklamıyor ama kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun, kendisiyle görüşenlere, “Adayım, kazanacağım. Gidin çalışın” dediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun gözü Akşener’in üzerinde. Meral Akşener’in desteğini aldığı gün adaylığını ilan etmeyi planlıyor. Ama Akşener’den beklediği yeşil ışığı göremedi." görüşünü savundu.Selvi şu ifadeleri kullandı:"Yeni ittifaklar kuruluyor derken ona işaret etmek istedim. Millet İttifakı’nda merkez sağ ve merkez sol blok oluşuyor. 6’lı masanın diğer dört partisi bu bloklaşmada yer alır mı orası belli değil ama Milliyetçi-merkez sağ kökenli iki siyasetçi Meral Akşener ile Mansur Yavaş merkez sağ eksen oluştururken; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile merkez sol ittifak mı kuruluyor? Akşener-Yavaş ittifakı üzerinde durulmaya değer ama Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir ittifak kuruluyor mu ondan emin değilim."
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kemal kılıçdaroğlu, abdulkadir selvi, seçim, meral akşener, millet ittifakı, cumhur ittifakı

Selvi: Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı

07:52 26.07.2022 (güncellendi: 08:00 26.07.2022)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜLCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜL
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı" düşüncesini dile getirdi.
Selvi yazısında, "6’lı masada cumhurbaşkanlığı düğümünü Meral Akşener çözecek. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne denli kararlı olduğunu artık Mısır’daki sağır sultan bile duydu. Kılıçdaroğlu, 6’lı masayı dağıtmamak için adaylığını açıklamıyor ama kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun, kendisiyle görüşenlere, “Adayım, kazanacağım. Gidin çalışın” dediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun gözü Akşener’in üzerinde. Meral Akşener’in desteğini aldığı gün adaylığını ilan etmeyi planlıyor. Ama Akşener’den beklediği yeşil ışığı göremedi." görüşünü savundu.
Selvi şu ifadeleri kullandı:
"Yeni ittifaklar kuruluyor derken ona işaret etmek istedim. Millet İttifakı’nda merkez sağ ve merkez sol blok oluşuyor. 6’lı masanın diğer dört partisi bu bloklaşmada yer alır mı orası belli değil ama Milliyetçi-merkez sağ kökenli iki siyasetçi Meral Akşener ile Mansur Yavaş merkez sağ eksen oluştururken; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile merkez sol ittifak mı kuruluyor? Akşener-Yavaş ittifakı üzerinde durulmaya değer ama Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir ittifak kuruluyor mu ondan emin değilim."
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