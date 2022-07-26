https://tr.sputniknews.com/20220726/selvi-kilicdaroglu-kendisini-ziyaret-edenlere-cumhurbaskani-adayi-oldugunu-deklare-etmeye-basladi-1059140262.html

Selvi: Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı

Selvi: Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı" düşüncesini dile getirdi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T07:52+0300

2022-07-26T07:52+0300

2022-07-26T08:00+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

abdulkadir selvi

seçim

meral akşener

millet ittifakı

cumhur ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1059059067_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_670cfad937d4882f81af025ed806e588.jpg

Selvi yazısında, "6’lı masada cumhurbaşkanlığı düğümünü Meral Akşener çözecek. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne denli kararlı olduğunu artık Mısır’daki sağır sultan bile duydu. Kılıçdaroğlu, 6’lı masayı dağıtmamak için adaylığını açıklamıyor ama kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun, kendisiyle görüşenlere, “Adayım, kazanacağım. Gidin çalışın” dediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun gözü Akşener’in üzerinde. Meral Akşener’in desteğini aldığı gün adaylığını ilan etmeyi planlıyor. Ama Akşener’den beklediği yeşil ışığı göremedi." görüşünü savundu.Selvi şu ifadeleri kullandı:"Yeni ittifaklar kuruluyor derken ona işaret etmek istedim. Millet İttifakı’nda merkez sağ ve merkez sol blok oluşuyor. 6’lı masanın diğer dört partisi bu bloklaşmada yer alır mı orası belli değil ama Milliyetçi-merkez sağ kökenli iki siyasetçi Meral Akşener ile Mansur Yavaş merkez sağ eksen oluştururken; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile merkez sol ittifak mı kuruluyor? Akşener-Yavaş ittifakı üzerinde durulmaya değer ama Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir ittifak kuruluyor mu ondan emin değilim."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, abdulkadir selvi, seçim, meral akşener, millet ittifakı, cumhur ittifakı