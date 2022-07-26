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https://tr.sputniknews.com/20220726/silah-ve-kilicla-goruntuleri-tepki-ceken-ahmet-sivri-gozaltina-alindi-daha-sonra-serbest-birakildi-1059156944.html
Silah ve kılıçla görüntüleri tepki çeken Ahmet Sivri gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı
Silah ve kılıçla görüntüleri tepki çeken Ahmet Sivri gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı
Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T15:34+0300
2022-07-26T15:34+0300
türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
silah
kılıç
gözaltı
ruhsatsız silahlar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadaki görüntüleri tepki çeken Ahmet Sivri'nin gözaltına alındığını duyurdu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet Sivri, aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece 'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi. Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Sivri'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, silah, kılıç, gözaltı, ruhsatsız silahlar

Silah ve kılıçla görüntüleri tepki çeken Ahmet Sivri gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı

15:34 26.07.2022
© DHAÇok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı.
Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© DHA
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Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadaki görüntüleri tepki çeken Ahmet Sivri'nin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet Sivri, aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece 'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi.
Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Sivri'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.
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