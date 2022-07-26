https://tr.sputniknews.com/20220726/silah-ve-kilicla-goruntuleri-tepki-ceken-ahmet-sivri-gozaltina-alindi-daha-sonra-serbest-birakildi-1059156944.html

Silah ve kılıçla görüntüleri tepki çeken Ahmet Sivri gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı

Silah ve kılıçla görüntüleri tepki çeken Ahmet Sivri gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı

Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T15:34+0300

2022-07-26T15:34+0300

2022-07-26T15:34+0300

türkiye

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

silah

kılıç

gözaltı

ruhsatsız silahlar

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadaki görüntüleri tepki çeken Ahmet Sivri'nin gözaltına alındığını duyurdu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet Sivri, aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece 'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi. Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Sivri'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, silah, kılıç, gözaltı, ruhsatsız silahlar