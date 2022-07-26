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https://tr.sputniknews.com/20220726/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-yunanistana-resmi-ziyarette-bulundu-1059173522.html
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kabine üyelerinden oluşan heyetle Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke arasında Yüksek... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T23:50+0300
2022-07-26T23:51+0300
muhammed bin selman
dünya
kiryakos miçotakis
ziyaret
resmi ziyaret
yunanistan
suudi arabistan
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Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke heyetleri bir araya geldi.Görüşmelerde, yeşil enerji alanında iş birliğiyle Suudi Arabistan'ın Avrupa'ya Yunanistan üzerinden elektrik transferi imkanları da ele alındı.İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Anlaşması imzalanırken; enerji, savunma, yatırım, sağlık, kültür, spor, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini öngören anlaşmalar yapıldı.Ziyaret kapsamında iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri, Asya ve Avrupa arasında veri transferini Suudi Arabistan ve Yunanistan üzerinden sağlaması hedeflenen denizaltı kablo bağlantı projesi 'Doğudan Akdeniz'e Veri Koridoru' (East to Med data Corridor) için de imza attı.
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muhammed bin selman, kiryakos miçotakis, ziyaret, resmi ziyaret, yunanistan, suudi arabistan

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu

23:50 26.07.2022 (güncellendi: 23:51 26.07.2022)
© AP PhotoMuhammed bin Selman, Miçotakis
Muhammed bin Selman, Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AP Photo
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kabine üyelerinden oluşan heyetle Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Anlaşması imzalanırken; enerji, savunma, yatırım, sağlık, kültür, spor, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini öngören anlaşmalar yapıldı.
Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke heyetleri bir araya geldi.
Görüşmelerde, yeşil enerji alanında iş birliğiyle Suudi Arabistan'ın Avrupa'ya Yunanistan üzerinden elektrik transferi imkanları da ele alındı.
İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Anlaşması imzalanırken; enerji, savunma, yatırım, sağlık, kültür, spor, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini öngören anlaşmalar yapıldı.
Ziyaret kapsamında iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri, Asya ve Avrupa arasında veri transferini Suudi Arabistan ve Yunanistan üzerinden sağlaması hedeflenen denizaltı kablo bağlantı projesi 'Doğudan Akdeniz'e Veri Koridoru' (East to Med data Corridor) için de imza attı.
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