https://tr.sputniknews.com/20220726/tbmm-oy-coklugu-ile-karar-aldi-dbpli-salihe-aydenizin-dokunulmazligi-kaldirildi-1059172707.html

TBMM'den oy çokluğu ile DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar

TBMM'den oy çokluğu ile DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T23:13+0300

2022-07-26T23:13+0300

2022-07-26T23:39+0300

salihe aydeniz

türkiye

dokunulmazlık

yumruk

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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.Karma Komisyonun, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 12 saat sürdü.Toplantıda, 'terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ile 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma' iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar aldı.Karma Komisyonun, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz'da Genel Kurul'a sunması bekleniyor.Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220615/kadikoyde-polise-yumruk-atan-milletvekili-salihe-aydeniz-icin-fezleke-1057458565.html

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salihe aydeniz, dokunulmazlık, yumruk