https://tr.sputniknews.com/20220726/tbmm-oy-coklugu-ile-karar-aldi-dbpli-salihe-aydenizin-dokunulmazligi-kaldirildi-1059172707.html
TBMM'den oy çokluğu ile DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar
TBMM'den oy çokluğu ile DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar
TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T23:13+0300
2022-07-26T23:13+0300
2022-07-26T23:39+0300
salihe aydeniz
türkiye
dokunulmazlık
yumruk
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.Karma Komisyonun, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 12 saat sürdü.Toplantıda, 'terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ile 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma' iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar aldı.Karma Komisyonun, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz'da Genel Kurul'a sunması bekleniyor.Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/kadikoyde-polise-yumruk-atan-milletvekili-salihe-aydeniz-icin-fezleke-1057458565.html
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salihe aydeniz, dokunulmazlık, yumruk
TBMM'den oy çokluğu ile DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar
23:13 26.07.2022 (güncellendi: 23:39 26.07.2022) Abone ol
TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
Karma Komisyonun, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 12 saat sürdü.
Toplantıda, 'terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ile 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma' iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar aldı.
Karma Komisyonun, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz'da Genel Kurul'a sunması bekleniyor.
Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.