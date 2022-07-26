https://tr.sputniknews.com/20220726/tekne-batirsa-da-gonulleri-fethetti-norvec-gundeminin-ilk-siralarinda-mors-freya-var--1059153211.html
Tekne batırsa da gönülleri fethetti: Norveç gündeminin ilk sıralarında mors Freya var
Tekne batırsa da gönülleri fethetti: Norveç gündeminin ilk sıralarında mors Freya var
İskandinav ülkesi Norveç'te bir haftadır 'Freya' adı verilen genç bir dişi mors konuşuluyor. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T14:58+0300
2022-07-26T14:58+0300
2022-07-26T14:58+0300
norveç
dünya
freya
mors
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Başkent Oslo'da görüntülenen, basında kendine geniş yer bulan, hatta birkaç tekne de batıran 600 kilogramlık Freya adını İskandinav aşk ve güzellik tanrıçasından alıyor. Bugüne dek İngiltere, Hollanda, Danimarka ve İsveç'i de gezen, bu yazı ise Norveç'te geçirmeye 'karar veren' Freya ülkede ilk kez bir sahil kasabası olan Kragero'da teknelerin arasında görüldü. Normalde Kuzey Kutbu'nda yaşayan bu canlılarının bir tanesinin 17 Temmuz'dan bu yana Oslo'da 'keyif çatıyor' olması merak uyandırdı. Verdens Gang adlı gazete, internet sitesinde, Freya'nın tüm hareketlerinin takip edilebildiği bir canlı yayın açtı. Ördek takip ettiği ve kuğuya saldırdığı görülen Freya bazen de teknelerin üzerinde uyurken kameralara yakalanıyor. Morslar günde 20 saat uyuyabiliyor. Norveçli yetkililer başta kamu sağlığını tehdit edebileceği gerekçesiyle Freya'yı bölgeden uzaklaştırmayı, hatta ötenazi uygulamayı düşündü ama sonra hayvanı rahat bırakmaya karar verdi. Yine de Freya'dan uzak durulması çağrısı yapılan açıklamaya göre morslar normal şartlar altında insanlar için tehlike teşkil etmiyor ama rahatsız edilirse veya ihtiyacı olduğu kadar dinlenemezse saldırganlaşabiliyor. Yengeç ve küçük balıklar gibi omurgasızlarla beslenen morslarda erkeklerin ağırlığı 1 tona, dişilerin ağırlığı ise yaklaşık 700 kilograma çıkabiliyor.
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norveç, freya, mors
Tekne batırsa da gönülleri fethetti: Norveç gündeminin ilk sıralarında mors Freya var
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İskandinav ülkesi Norveç'te bir haftadır 'Freya' adı verilen genç bir dişi mors konuşuluyor.
Başkent Oslo'da görüntülenen, basında kendine geniş yer bulan, hatta birkaç tekne de batıran 600 kilogramlık Freya adını İskandinav aşk ve güzellik tanrıçasından alıyor.
Bugüne dek İngiltere, Hollanda, Danimarka ve İsveç'i de gezen, bu yazı ise Norveç'te geçirmeye 'karar veren' Freya ülkede ilk kez bir sahil kasabası olan Kragero'da teknelerin arasında görüldü. Normalde Kuzey Kutbu'nda yaşayan bu canlılarının bir tanesinin 17 Temmuz'dan bu yana Oslo'da 'keyif çatıyor' olması merak uyandırdı.
Verdens Gang adlı gazete, internet sitesinde, Freya'nın tüm hareketlerinin takip edilebildiği bir canlı yayın açtı. Ördek takip ettiği ve kuğuya saldırdığı görülen Freya bazen de teknelerin üzerinde uyurken kameralara yakalanıyor. Morslar günde 20 saat uyuyabiliyor.
Norveçli yetkililer başta kamu sağlığını tehdit edebileceği gerekçesiyle Freya'yı bölgeden uzaklaştırmayı, hatta ötenazi uygulamayı düşündü ama sonra hayvanı rahat bırakmaya karar verdi.
Yine de Freya'dan uzak durulması çağrısı yapılan açıklamaya göre morslar normal şartlar altında insanlar için tehlike teşkil etmiyor ama rahatsız edilirse veya ihtiyacı olduğu kadar dinlenemezse saldırganlaşabiliyor.
Yengeç ve küçük balıklar gibi omurgasızlarla beslenen morslarda erkeklerin ağırlığı 1 tona, dişilerin ağırlığı ise yaklaşık 700 kilograma çıkabiliyor.