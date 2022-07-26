https://tr.sputniknews.com/20220726/tff-turkuvaz-medya-ile-turkiye-kupasi-ve-super-kupa-icin-ek-sozlesme-imzaladi-1059171405.html
TFF, Turkuvaz Medya ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa için ek sözleşme imzaladı
TFF, Turkuvaz Medya ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa için ek sözleşme imzaladı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkı bir yıl daha Turkuvaz Medya'da... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T22:19+0300
2022-07-26T22:19+0300
2022-07-26T22:19+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
turkuvaz medya grubu
sözleşme
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile uzun yıllardır Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri AŞ arasında 2022-2023 sezonu için ek sözleşme yapıldı.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını kapsayan sözleşme Turkuvaz Medya ile varılan anlaşma sonucu bir yıl daha uzatıldı.Açıklamada, "Türk futboluna katkılarından dolayı Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eder, anlaşmanın hayırlı olmasını dileriz" denildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), turkuvaz medya grubu, sözleşme
TFF, Turkuvaz Medya ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa için ek sözleşme imzaladı
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkı bir yıl daha Turkuvaz Medya'da olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile uzun yıllardır Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri AŞ arasında 2022-2023 sezonu için ek sözleşme yapıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını kapsayan sözleşme Turkuvaz Medya ile varılan anlaşma sonucu bir yıl daha uzatıldı.
Açıklamada, "Türk futboluna katkılarından dolayı Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eder, anlaşmanın hayırlı olmasını dileriz" denildi.