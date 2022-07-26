https://tr.sputniknews.com/20220726/thy-bazi-yurt-disi-ucuslarini-durdurma-kararini-30-eylule-kadar-uzatti-1059164765.html

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T17:55+0300

2022-07-26T17:55+0300

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türkiye

thy

uçuş

türkiye

rusya

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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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thy, uçuş, türkiye, rusya