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THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı
Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
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THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

17:55 26.07.2022 (güncellendi: 18:02 26.07.2022)
© AATHY- Tivat
THY- Tivat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
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