Türkiye, oyun yatırımlarında Avrupa birincisi

Türkiye, oyun yatırımlarında Avrupa birincisi

Türk oyun sektörü, 2021 yılında 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarıyılında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ayda geçen yılın toplamını... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye girişimcilik ekosisteminde yılın ilk yarı yılında toplamda 1,4 milyar dolar yatırım yapılırken, toplam yatırımın dörtte biri, oyun sektörünün oldu. Avrupa birincisi Türkiye’nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci sırada yer alırken Norveç ise 60 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Oyun sektöründe miktarın yüksek olmasında ise 3 girişimin etkisi büyük. Dünya Gazetesi'nden Selenay Yağcı'nın haberine göre, Dream Games (255 milyon $), Spyke Games (55 milyon $) ve Angelic (10 milyon $).Her gün yeni bir yatırım2022’nin ilk yarıyılında 160 Türk girişimine yatırım yapıldı. Böylece yaklaşık olarak her gün yeni bir girişim yatırım almış oldu. Finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12’şer yatırımla oyun sektörü geldi. Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı oyun sektöründe 28 milyon dolar oldu. Böylece oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti. Ancak yatırım adetleri geçen yılın altında kaldı.Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkeziGame Factory’nin İletişim Direktörü Rıfat Tellioğlu, Türkiye’deki blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımların 20 milyon dolara ulaştığını söyledi. Tellioğlu, “Türk oyun sektörünün yılsonunu en az 500 milyon dolarla kapatmasını bekliyorum. Google for Startups’ın dünyada oyun alanındaki ilk ve tek partneri olan şirketimiz Google ile birlikte bu sene Game Booster hızlandırma programının 2.’sini gerçekleştirdi. 8 oyun girişimi, yatırımcılar karşısında sunum yaptı. Game Factory olarak oyun sektörünün her alanındaki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.Türk oyun şirketlerinin 2020’de neredeyse 2 milyar dolar civarında yatırım aldığını belirten Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Üst Yöneticisi Ozan Aydemir ise, “2021’de Türkiye’de 54 girişim, yatırım aldı. 266 milyon dolarlık bir hacim oluştu. Türk oyunlarının globaldeki başarısı yadsınamaz. Trendleri takip ediyorlar, oyun kalitesini gün geçtikçe artırıyorlar” dedi.startups.watch kurucusu Serkan Ünsal da, “2022’de oyun anlaşmalarının yüzde 92’sini Dream Games ve Spyke Games oluşturdu. Bu iki anlaşma hariç, anlaşma boyutu ve anlaşma sayısı geçen yılki rakamların oldukça altındaydı. Bu, yatırımcıların bekledikleri için yeni yatırım yapmak istemedikleri şeklinde yorumlanabilir. Yani yatırım yaptıkları oyunların belli bir seviyeye gelmesi için beklemiş olabilirler. Yılın kalan yarısında belli seviyelere ulaşmış birkaç girişimin mega yatırım alması bekleniyor” dedi.200 milyar dolar gelir bekleniyorTürkiye oyun pazarının büyüklüğü geçen yıl 1.2 milyar dolara yükselmiş, dijital oyuncu sayısı da 42 milyon olmuştu. Pandemide ivme kazanan alanlardan biri olan oyun pazarının 2021 yılında global büyüklüğü 176 milyar dolara ulaşmıştı. Bunun 90 milyar doları mobil oyunlardan geliyor. Bu yılın sonunda ise Rusya ve Ukrayna pazarının olumsuz etkilerinden sıyrılabilirse oyun pazarının büyüklüğünü 200 milyar doları geçmesi bekleniyor. Newzoo’nun yayınladığı verilere göre global oyuncu sayısının sene sonunda 3,09 milyar oyuncuya ulaşacağı belirtiliyor.Mobil oyun alışverişleri yükselişteUluslararası 85’i aşkın oyun firmasının yetkili satıcısı olan oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre haziran ayında tüm platformlardaki oyun alışverişleri hem önceki aya, hem de geçen yılın aynı ayına göre büyük yükselişe geçti. Böylelikle mayıs ayına göre %12, 2021’nin haziran ayına göre ise yüzde 27 bir artış gerçekleşti. Oyun alışverişlerindeki en büyük artışın mobil kategorisinde olduğu belirtilirken PC ve konsol oyunu alışverişleri de diğer aylara göre artış gösterdi. PC oyunlarının satışlarındaki artış nisan ayında yüzde 26, mayıs ayında 24, haziranda ayında ise yüzde 23 oldu. Konsol oyunlarının satışları, 3 ay boyunca yüzde 14’te kalırken, mobil oyun satışları, nisan ayında yüzde 60, mayıs ayında yüzde 62, haziran ayında yüzde 63 arttı.

