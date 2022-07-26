https://tr.sputniknews.com/20220726/yolculara-gonderilen-urkutucu-fotograf-ve-olum-tehditli-mesajlar-ucusu-erteletti-1059151820.html
Yolculara gönderilen ürkütücü fotoğraf ve ölüm tehditli mesajlar uçuşu erteletti
Yolculara gönderilen ürkütücü fotoğraf ve ölüm tehditli mesajlar uçuşu erteletti
İtalya'nın başkenti Roma'dan kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağında tüm yolculara ölüm tehditleri ve ürkütücü fotoğrafların yer aldığı mesajlar gönderilince... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T13:54+0300
2022-07-26T13:54+0300
2022-07-26T14:32+0300
yaşam
italya
roma
ispanya
yolcu uçağı
şaka
telefon şakası
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İtalya'nın başkenti Roma'dan İspanya'ya gidecek olan bir yolcu uçağında ölüm mesajları paniği yaşandı. 21 Temmuz'da Roma'daki Fiumicino Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan Vueling havayolu şirketine ait uçaktaki yolcular, telefonlarına eş zamanlı olarak korkutucu içerikli fotoğraf ve metinlerin yer aldığı mesajlar aldı.Apple'ın veri paylaşım servisi AirDrop üzerinden gönderilen mesajlarda, 'UYAN, UYAN, UYAN' başlıklı bir metin ve devamında Etiyopya Amharcası dilinde yazılan bir blok metin yer aldı. Metnin çevirisinde "Yaptıklarının bedelini ailen, kanıyla ödeyecek. Yaptıklarının bedelini sonsuza dek ödeyeceksin. Yaptıkların yüzünden yalnız kalacaksın" gibi cümlelerin bulunduğu belirtildi.Gönderilen bir diğer mesajda ise hayalet gibi görünen bir beyaz kostüm içerisinde karanlıkta duran bir insan figürü vardı.147 yolculu uçakta mesajları alan kişilerin artması paniğe neden oldu. Uçuş ekibine bilgi verilmesinin ardından uçağın kaptanı uçuşu 2 saat erteleme kararı aldı. Yerel polise konu hakkında bildirimde bulunuldu. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, 18 yaşındaki İspanyol bir yolcunun suçunu itiraf etmesi üzerine genci gözaltına aldı. Gencin telefon şakası yapmak istediği kaydedildi.
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italya, roma, ispanya, yolcu uçağı, şaka, telefon şakası
Yolculara gönderilen ürkütücü fotoğraf ve ölüm tehditli mesajlar uçuşu erteletti
13:54 26.07.2022 (güncellendi: 14:32 26.07.2022) Abone ol
İtalya'nın başkenti Roma'dan kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağında tüm yolculara ölüm tehditleri ve ürkütücü fotoğrafların yer aldığı mesajlar gönderilince uçuş 2 saat ertelendi. Yolcularda paniğe neden olan mesajları 18 yaşındaki bir yolcunun attığı ortaya çıktı.
İtalya'nın başkenti Roma'dan İspanya'ya gidecek olan bir yolcu uçağında ölüm mesajları paniği yaşandı.
21 Temmuz'da Roma'daki Fiumicino Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan Vueling havayolu şirketine ait uçaktaki yolcular, telefonlarına eş zamanlı olarak korkutucu içerikli fotoğraf ve metinlerin yer aldığı mesajlar aldı.
Apple'ın veri paylaşım servisi AirDrop üzerinden gönderilen mesajlarda, 'UYAN, UYAN, UYAN' başlıklı bir metin ve devamında Etiyopya Amharcası dilinde yazılan bir blok metin yer aldı. Metnin çevirisinde "Yaptıklarının bedelini ailen, kanıyla ödeyecek. Yaptıklarının bedelini sonsuza dek ödeyeceksin. Yaptıkların yüzünden yalnız kalacaksın" gibi cümlelerin bulunduğu belirtildi.
Gönderilen bir diğer mesajda ise hayalet gibi görünen bir beyaz kostüm içerisinde karanlıkta duran bir insan figürü vardı.
147 yolculu uçakta mesajları alan kişilerin artması paniğe neden oldu. Uçuş ekibine bilgi verilmesinin ardından uçağın kaptanı uçuşu 2 saat erteleme kararı aldı.
Yerel polise konu hakkında bildirimde bulunuldu. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, 18 yaşındaki İspanyol bir yolcunun suçunu itiraf etmesi üzerine genci gözaltına aldı.
Gencin telefon şakası yapmak istediği kaydedildi.