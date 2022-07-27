https://tr.sputniknews.com/20220727/100-yil-once-bugun-buyuk-taarruzun-planlanmasi-icin-yapilan-toplanti-futbol-maci-ile-gizlendi-1059205206.html
100 yıl önce bugün: Büyük Taarruz'un planlanması için yapılan toplantı, futbol maçı ile gizlendi
100 yıl önce bugün: Büyük Taarruz'un planlanması için yapılan toplantı, futbol maçı ile gizlendi
Bundan tam 100 yıl önce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk Ordusu’nun kurmay kadrosu 'Büyük Taarruz'u planlamak için bir araya geldi. 28 Temmuz... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T16:21+0300
2022-07-27T16:21+0300
2022-07-27T16:33+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
ismet inönü
fevzi çakmak
büyük taarruz
afyon
kurtuluş savaşı
tbmm
milli mücadele
futbol
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100 yıl önce ordu birlikleri arasında bir futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final maçını seyretmek için Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm ordu komutanları davet edildi. Yunan Kuvvetleri’nin ülkeyi işgal ettiği bir süreçte gerçekleştirilen bu futbol turnuvası aslında bir taktikti.Mustafa Kemal Atatürk 27 Temmuz‘da Batı Cephesi Karargâhı’nın bulunduğu Akşehir‘e geçti. Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet paşa 26-27 Temmuz 1922 gecesi Akşehir’de bir toplantı yaparak 15 Ağustos’a kadar taarruz hazırlıklarının tamamlanmasına karar verdiler.28 Temmuz’da Akşehir’de ordu takımları arasında düzenlenen futbol maçını seyretme bahanesiyle diğer komutanlar da Akşehir‘e davet edildi. 28-29 Temmuz gecesi Mustafa Kemal, Büyük Taarruz ’un ayrıntıları konusunda komutanlarla görüş alışverişinde bulundu.Bu toplantıda bazı paşalar planı uygun bulmadı. Tartışmalar karşısında Mustafa Kemal, “Tarihe karşı bütün sorumluluğu ben kendi üzerime alıyorum” diyerek toplantıyı bitirdi.Atatürk o günü Nutuk’ta anlattıMustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta plan toplantısını şu sözler ile anlattı:Taarruz kararı 4 Ağustos’ta hükümete bildirildiBaşkumandan Mustafa Kemal Atatürk 1 Ağustos’ta Akşehir‘e gelen Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp ile de gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra Ankara’ya dönüp 4 Ağustos‘ta taarruz kararını hükümete bildirdi.Atatürk Nutuk’ta Büyük Taarruz hazırlıklarını “30 Temmuz 1922 günü Erkanıharbiye Umumiye Reisi ve Batı Cephesi Kumandanı'yla tekrar görüşerek taarruzun tarz ve teferruatını tespit ettik. Ankara'dan davet ettiğimiz Müdafaai Milliye Vekili Kazım Paşa da, 1 Ağustos 1922 günü öğleden sonra Akşehir'e vardı. Ordu hazırlığının tamamlanmasında Müdafaai Milliye Vekaleti'ne ait olan hususlar tespit edildi. Batı Cephesi Kumandanı 6 Ağustos 1922'de ordulara gizli olarak taarruza hazırlık emri verdi” şeklinde anlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210825/turk-yildizlari-buyuk-taarruz-icin-gokyuzunde-ay-yildiz-cizdi-1048322347.html
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Osman Nuri Cerit
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mustafa kemal atatürk, ismet inönü, fevzi çakmak , büyük taarruz, afyon, kurtuluş savaşı, tbmm, milli mücadele, futbol
100 yıl önce bugün: Büyük Taarruz'un planlanması için yapılan toplantı, futbol maçı ile gizlendi
16:21 27.07.2022 (güncellendi: 16:33 27.07.2022) Abone ol
Özel
Bundan tam 100 yıl önce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk Ordusu’nun kurmay kadrosu 'Büyük Taarruz'u planlamak için bir araya geldi. 28 Temmuz 1922 günü Akşehir’de gerçekleşen toplantıyı, düşmandan gizlenmek için kolordular arasından futbol turnuvası düzenlendi.
100 yıl önce ordu birlikleri arasında bir futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final maçını seyretmek için Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm ordu komutanları davet edildi. Yunan Kuvvetleri’nin ülkeyi işgal ettiği bir süreçte gerçekleştirilen bu futbol turnuvası aslında bir taktikti.
Mustafa Kemal Atatürk 27 Temmuz‘da Batı Cephesi Karargâhı’nın bulunduğu Akşehir‘e geçti. Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet paşa 26-27 Temmuz 1922 gecesi Akşehir’de bir toplantı yaparak 15 Ağustos’a kadar taarruz hazırlıklarının tamamlanmasına karar verdiler.
28 Temmuz’da Akşehir’de ordu takımları arasında düzenlenen futbol maçını seyretme bahanesiyle diğer komutanlar da Akşehir‘e davet edildi. 28-29 Temmuz gecesi Mustafa Kemal, Büyük Taarruz ’un ayrıntıları konusunda komutanlarla görüş alışverişinde bulundu.
Bu toplantıda bazı paşalar planı uygun bulmadı. Tartışmalar karşısında Mustafa Kemal, “Tarihe karşı bütün sorumluluğu ben kendi üzerime alıyorum” diyerek toplantıyı bitirdi.
Atatürk o günü Nutuk’ta anlattı
Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta plan toplantısını şu sözler ile anlattı:
“24 Temmuz'da Konya'ya gittim. 27'de tekrar Akşehir'e döndüm. Fevzi Paşa Hazretleri de 25 Temmuz'da Akşehir'e gelmişti. 27-28 Temmuz gecesi beraber İcra ettiğimiz müzakere neticesinde, tespit edilmiş plan icabınca taarruz etmek üzere, 15 Ağustos'a kadar bütün hazırlıkların tamamlanmasına çalışmayı kararlaştırdık. 28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra icra ettirilen bir futbol müsabakasını seyretmek vesilesiyle ordu kumandanları ve bazı kolordu kumandanları Akşehir'e davet edildi. 28-29 Temmuz gecesi kumandanlarla genel bir tarzda taarruz hakkında fikir alışverişinde bulundum”
Taarruz kararı 4 Ağustos’ta hükümete bildirildi
Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk 1 Ağustos’ta Akşehir‘e gelen Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp ile de gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra Ankara’ya dönüp 4 Ağustos‘ta taarruz kararını hükümete bildirdi.
Atatürk Nutuk’ta Büyük Taarruz hazırlıklarını “30 Temmuz 1922 günü Erkanıharbiye Umumiye Reisi ve Batı Cephesi Kumandanı'yla tekrar görüşerek taarruzun tarz ve teferruatını tespit ettik. Ankara'dan davet ettiğimiz Müdafaai Milliye Vekili Kazım Paşa da, 1 Ağustos 1922 günü öğleden sonra Akşehir'e vardı. Ordu hazırlığının tamamlanmasında Müdafaai Milliye Vekaleti'ne ait olan hususlar tespit edildi. Batı Cephesi Kumandanı 6 Ağustos 1922'de ordulara gizli olarak taarruza hazırlık emri verdi” şeklinde anlattı.