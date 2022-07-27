https://tr.sputniknews.com/20220727/100-yil-once-bugun-buyuk-taarruzun-planlanmasi-icin-yapilan-toplanti-futbol-maci-ile-gizlendi-1059205206.html

100 yıl önce bugün: Büyük Taarruz'un planlanması için yapılan toplantı, futbol maçı ile gizlendi

100 yıl önce bugün: Büyük Taarruz'un planlanması için yapılan toplantı, futbol maçı ile gizlendi

Bundan tam 100 yıl önce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk Ordusu’nun kurmay kadrosu 'Büyük Taarruz'u planlamak için bir araya geldi. 28 Temmuz... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T16:21+0300

2022-07-27T16:21+0300

2022-07-27T16:33+0300

türkiye

mustafa kemal atatürk

ismet inönü

fevzi çakmak

büyük taarruz

afyon

kurtuluş savaşı

tbmm

milli mücadele

futbol

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100 yıl önce ordu birlikleri arasında bir futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final maçını seyretmek için Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm ordu komutanları davet edildi. Yunan Kuvvetleri’nin ülkeyi işgal ettiği bir süreçte gerçekleştirilen bu futbol turnuvası aslında bir taktikti.Mustafa Kemal Atatürk 27 Temmuz‘da Batı Cephesi Karargâhı’nın bulunduğu Akşehir‘e geçti. Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet paşa 26-27 Temmuz 1922 gecesi Akşehir’de bir toplantı yaparak 15 Ağustos’a kadar taarruz hazırlıklarının tamamlanmasına karar verdiler.28 Temmuz’da Akşehir’de ordu takımları arasında düzenlenen futbol maçını seyretme bahanesiyle diğer komutanlar da Akşehir‘e davet edildi. 28-29 Temmuz gecesi Mustafa Kemal, Büyük Taarruz ’un ayrıntıları konusunda komutanlarla görüş alışverişinde bulundu.Bu toplantıda bazı paşalar planı uygun bulmadı. Tartışmalar karşısında Mustafa Kemal, “Tarihe karşı bütün sorumluluğu ben kendi üzerime alıyorum” diyerek toplantıyı bitirdi.Atatürk o günü Nutuk’ta anlattıMustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta plan toplantısını şu sözler ile anlattı:Taarruz kararı 4 Ağustos’ta hükümete bildirildiBaşkumandan Mustafa Kemal Atatürk 1 Ağustos’ta Akşehir‘e gelen Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp ile de gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra Ankara’ya dönüp 4 Ağustos‘ta taarruz kararını hükümete bildirdi.Atatürk Nutuk’ta Büyük Taarruz hazırlıklarını “30 Temmuz 1922 günü Erkanıharbiye Umumiye Reisi ve Batı Cephesi Kumandanı'yla tekrar görüşerek taarruzun tarz ve teferruatını tespit ettik. Ankara'dan davet ettiğimiz Müdafaai Milliye Vekili Kazım Paşa da, 1 Ağustos 1922 günü öğleden sonra Akşehir'e vardı. Ordu hazırlığının tamamlanmasında Müdafaai Milliye Vekaleti'ne ait olan hususlar tespit edildi. Batı Cephesi Kumandanı 6 Ağustos 1922'de ordulara gizli olarak taarruza hazırlık emri verdi” şeklinde anlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210825/turk-yildizlari-buyuk-taarruz-icin-gokyuzunde-ay-yildiz-cizdi-1048322347.html

türkiye

afyon

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mustafa kemal atatürk, ismet inönü, fevzi çakmak , büyük taarruz, afyon, kurtuluş savaşı, tbmm, milli mücadele, futbol