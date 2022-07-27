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Ay'a ayak basan ikinci astronotun ceketi 2.8 milyon dolara satıldı
Ay'a ayak basan ikinci astronotun ceketi 2.8 milyon dolara satıldı
Ay'a 1969'da ayak basan Buzz Aldrin'in tarihi Apollo 11 görevinde uçuş sırasında giydiği ceketi, New York'taki müzayedede 2 milyon 772 bin 500 dolara alıcı... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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Ay'a ayak basan ikinci astronotun ceketi 2.8 milyon dolara satıldı

10:54 27.07.2022 (güncellendi: 10:55 27.07.2022)
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Ay'a 1969'da ayak basan Buzz Aldrin'in tarihi Apollo 11 görevinde uçuş sırasında giydiği ceketi, New York'taki müzayedede 2 milyon 772 bin 500 dolara alıcı buldu.
© İHA

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşunda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969'ta Ay yüzeyine iniş yapan astronot Buzz Aldrin'in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu, New York'taki Sotheby's müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarıldı.

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşunda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969&#x27;ta Ay yüzeyine iniş yapan astronot Buzz Aldrin&#x27;in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu, New York&#x27;taki Sotheby&#x27;s müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşunda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969'ta Ay yüzeyine iniş yapan astronot Buzz Aldrin'in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu, New York'taki Sotheby's müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarıldı.

© İHA

Aldrin'in uzay yolcuğu sırasında giydiği ve üzerinde ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayrağının yer aldığı ceketi, 2 milyon 772 bin 500 dolara satıldı.

Aldrin&#x27;in uzay yolcuğu sırasında giydiği ve üzerinde ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayrağının yer aldığı ceketi, 2 milyon 772 bin 500 dolara satıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

Aldrin'in uzay yolcuğu sırasında giydiği ve üzerinde ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayrağının yer aldığı ceketi, 2 milyon 772 bin 500 dolara satıldı.

© İHA

92 yaşındaki astronotun ceketi, satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu. Aldrin'in devre kesici ve tamir için kullandığı kalemi de açık arttırmada çıkarılan kişisel eşyaları arasında yer alırken, kişisel koleksiyonundaki 69 parçanın tamamı 8 milyon 184 bin 578 dolara alıcı buldu.

92 yaşındaki astronotun ceketi, satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu. Aldrin&#x27;in devre kesici ve tamir için kullandığı kalemi de açık arttırmada çıkarılan kişisel eşyaları arasında yer alırken, kişisel koleksiyonundaki 69 parçanın tamamı 8 milyon 184 bin 578 dolara alıcı buldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

92 yaşındaki astronotun ceketi, satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu. Aldrin'in devre kesici ve tamir için kullandığı kalemi de açık arttırmada çıkarılan kişisel eşyaları arasında yer alırken, kişisel koleksiyonundaki 69 parçanın tamamı 8 milyon 184 bin 578 dolara alıcı buldu.

© İHA

Neil Armstrong'dan sonra Ay’a ayak basan ikinci kişi olarak tarihe geçen Aldrin, Apollo 11 görevine katılanlar astronotların yaşayan tek üyesi.

Neil Armstrong&#x27;dan sonra Ay’a ayak basan ikinci kişi olarak tarihe geçen Aldrin, Apollo 11 görevine katılanlar astronotların yaşayan tek üyesi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Neil Armstrong'dan sonra Ay’a ayak basan ikinci kişi olarak tarihe geçen Aldrin, Apollo 11 görevine katılanlar astronotların yaşayan tek üyesi.

© İHA

Neil Armstrong 2012’de, görevde yer alan diğer isim Mike Collins ise 2021'de hayatını kaybetmişti. Armstrong ve Aldrin Ay yüzeyine ilk mürettebat inişini yaparken Collins, Apollo 11 Columbia Komuta Modülü'nü Ay'ın etrafında uçurmuştu.

Neil Armstrong 2012’de, görevde yer alan diğer isim Mike Collins ise 2021&#x27;de hayatını kaybetmişti. Armstrong ve Aldrin Ay yüzeyine ilk mürettebat inişini yaparken Collins, Apollo 11 Columbia Komuta Modülü&#x27;nü Ay&#x27;ın etrafında uçurmuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Neil Armstrong 2012’de, görevde yer alan diğer isim Mike Collins ise 2021'de hayatını kaybetmişti. Armstrong ve Aldrin Ay yüzeyine ilk mürettebat inişini yaparken Collins, Apollo 11 Columbia Komuta Modülü'nü Ay'ın etrafında uçurmuştu.

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