Ay'a ayak basan ikinci astronotun ceketi 2.8 milyon dolara satıldı

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92 yaşındaki astronotun ceketi, satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu. Aldrin'in devre kesici ve tamir için kullandığı kalemi de açık arttırmada çıkarılan kişisel eşyaları arasında yer alırken, kişisel koleksiyonundaki 69 parçanın tamamı 8 milyon 184 bin 578 dolara alıcı buldu.