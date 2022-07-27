Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin etkisiyle bir saat kulesinden parçalar koptuğu ve insanların panik içinde kaçtığı görüldü. Depremin ardından görüntülenen bir markette ise çok sayıda rafın yıkıldığı ve ürünlerin yere saçıldığı kaydedildi.