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Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem
Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem
Filipinler’in Abra kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde en az 4 kişi hayatını kaybetti. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem

11:10 27.07.2022
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Filipinler’in Abra kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde en az 4 kişi hayatını kaybetti.
© İHA

Filipinler’in Abra kentinde 7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abalos şiddetli sarsıntı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler’in Abra kentinde 7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abalos şiddetli sarsıntı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

Filipinler’in Abra kentinde 7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abalos şiddetli sarsıntı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

© İHA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin etkisiyle bir saat kulesinden parçalar koptuğu ve insanların panik içinde kaçtığı görüldü. Depremin ardından görüntülenen bir markette ise çok sayıda rafın yıkıldığı ve ürünlerin yere saçıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin etkisiyle bir saat kulesinden parçalar koptuğu ve insanların panik içinde kaçtığı görüldü. Depremin ardından görüntülenen bir markette ise çok sayıda rafın yıkıldığı ve ürünlerin yere saçıldığı kaydedildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin etkisiyle bir saat kulesinden parçalar koptuğu ve insanların panik içinde kaçtığı görüldü. Depremin ardından görüntülenen bir markette ise çok sayıda rafın yıkıldığı ve ürünlerin yere saçıldığı kaydedildi.

© İHA

Depreme iş yerinde yakalanan güvenlik görevlisi Michael Brillantes, “Yer sanki salıncaktaymışım gibi sallandı ve elektrikler aniden kesildi. Ofisin dışına koştuk. Çığlıklar duydum ve birçok kişi ağlıyordu” dedi.

Depreme iş yerinde yakalanan güvenlik görevlisi Michael Brillantes, “Yer sanki salıncaktaymışım gibi sallandı ve elektrikler aniden kesildi. Ofisin dışına koştuk. Çığlıklar duydum ve birçok kişi ağlıyordu” dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Depreme iş yerinde yakalanan güvenlik görevlisi Michael Brillantes, “Yer sanki salıncaktaymışım gibi sallandı ve elektrikler aniden kesildi. Ofisin dışına koştuk. Çığlıklar duydum ve birçok kişi ağlıyordu” dedi.

© İHA

Filipinler'in başkenti Manila'dan da hissedilen deprem nedeniyle en az 2 hastane boşaltıldı.

Filipinler&#x27;in başkenti Manila&#x27;dan da hissedilen deprem nedeniyle en az 2 hastane boşaltıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Filipinler'in başkenti Manila'dan da hissedilen deprem nedeniyle en az 2 hastane boşaltıldı.

© İHA

Filipinler'de 1990 yılında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler&#x27;de 1990 yılında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Filipinler'de 1990 yılında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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