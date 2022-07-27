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UKOME'den İstanbul Boğazı'na yeni deniz hattı
UKOME'den İstanbul Boğazı'na yeni deniz hattı
İBB UKOME toplantısında, Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar arasında yeni deniz hattı oluşturulması kararı alındı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T17:07+0300
2022-07-27T17:09+0300
ukome
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi
deniz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplantısında Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar arasında yeni deniz hattı oluşturulması kararı alındı. Ekim ayında hizmete alınacak Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler Hattı, 2 ayrı deniz bağlantısıyla otobüs ve metro hatlarına entegre olacak. UKOME’den geçen kararla, deniz ve raylı sistemin toplu ulaşımdaki payının artırılması amaçlanıyor.İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.Çeşitli gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Şehir Hatları'nın Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar deniz ulaşımı teklifi görüşüldü.Komisyon kararı doğrultusunda oy birliği ile Aşiyan-Üsküdar arasında yeni bir deniz hattı oluşturulması kararı alındı. Hattın ücretlendirmesi ise 9.37 lira olarak belirlendi.Daha önce kararı alınan Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattının ücretlendirilmesi ise 1 tam elektronik bilet ücreti olan 7.67 lira şeklinde açıklandı.Her iki hattın da ekim ayında tamamlanması öngörülen Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattının açılmasından sonra faaliyete geçmesi hedefleniyor.Fünikülerde montaj tamamlanıyorYapımına Haziran 2017’de başlanan Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Füniküleri’nin inşaatı Mart 2019’da finans yetersizliği nedeniyle durdurulmuştu. Tünel imalatları yarım bırakılan, istasyon ve araç imalatlarına hiç başlanmayan hatta öz kaynak oluşturularak, Temmuz 2020’de yapım işleri yeniden başlatıldı. Sözleşmeden doğan ve finansal tüm problemler çözülerek, tünel imalatları, ray montajları ve araç üretimi tamamlandı. İşletmede kullanılacak araçlar ile tahrik sistemi hazır hale getirildi. Haziran 2019’da yüzde 23 fiziksel ilerlemeyle devralınan fünikülerde, sistemin montajı tamamlanıyor. Ağustos ayında test süreci başlatılacak. Hattın açılmasıyla, metro ilk kez Boğaziçi’nde sahil ve deniz yolu ile buluşmuş olacak. Konulacak yeni gemi seferleriyle, Anadolu – Avrupa yakaları arasında ve köprülerde trafiğin rahatlamasına katkı sunulacak.
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ukome, istanbul büyükşehir belediyesi, deniz

UKOME'den İstanbul Boğazı'na yeni deniz hattı

17:07 27.07.2022 (güncellendi: 17:09 27.07.2022)
© AAİBB UKOME toplantısı
İBB UKOME toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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İBB UKOME toplantısında, Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar arasında yeni deniz hattı oluşturulması kararı alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplantısında Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar arasında yeni deniz hattı oluşturulması kararı alındı. Ekim ayında hizmete alınacak Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler Hattı, 2 ayrı deniz bağlantısıyla otobüs ve metro hatlarına entegre olacak. UKOME’den geçen kararla, deniz ve raylı sistemin toplu ulaşımdaki payının artırılması amaçlanıyor.
İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Çeşitli gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Şehir Hatları'nın Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar deniz ulaşımı teklifi görüşüldü.
Komisyon kararı doğrultusunda oy birliği ile Aşiyan-Üsküdar arasında yeni bir deniz hattı oluşturulması kararı alındı. Hattın ücretlendirmesi ise 9.37 lira olarak belirlendi.
Daha önce kararı alınan Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattının ücretlendirilmesi ise 1 tam elektronik bilet ücreti olan 7.67 lira şeklinde açıklandı.
Her iki hattın da ekim ayında tamamlanması öngörülen Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattının açılmasından sonra faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Fünikülerde montaj tamamlanıyor

Yapımına Haziran 2017’de başlanan Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Füniküleri’nin inşaatı Mart 2019’da finans yetersizliği nedeniyle durdurulmuştu. Tünel imalatları yarım bırakılan, istasyon ve araç imalatlarına hiç başlanmayan hatta öz kaynak oluşturularak, Temmuz 2020’de yapım işleri yeniden başlatıldı. Sözleşmeden doğan ve finansal tüm problemler çözülerek, tünel imalatları, ray montajları ve araç üretimi tamamlandı. İşletmede kullanılacak araçlar ile tahrik sistemi hazır hale getirildi. Haziran 2019’da yüzde 23 fiziksel ilerlemeyle devralınan fünikülerde, sistemin montajı tamamlanıyor. Ağustos ayında test süreci başlatılacak. Hattın açılmasıyla, metro ilk kez Boğaziçi’nde sahil ve deniz yolu ile buluşmuş olacak. Konulacak yeni gemi seferleriyle, Anadolu – Avrupa yakaları arasında ve köprülerde trafiğin rahatlamasına katkı sunulacak.
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