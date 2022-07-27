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11. katta boya yapan işçiyi taşıyan halat koptu
11. katta boya yapan işçiyi taşıyan halat koptu
Adana’da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 11'inci katta mahsur kalan işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu. Bir süre asılı... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-27T10:12+0300
türkiye
adana
boya
halat
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Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarında, 12 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan işçinin bulunduğu asansörün halatı koptu.İşçinin, emniyet kemeriyle 11'inci kattaki halatta asılı kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi emniyet kemeri olduğu için yere düşmekten kurtuldu. Bir süre askıda kalan işçinin yardımına ihbar üzerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Can-Kur ekipleri yetişti. Halatta asılı kalan işçi yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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adana, boya, halat

11. katta boya yapan işçiyi taşıyan halat koptu

10:05 27.07.2022 (güncellendi: 10:12 27.07.2022)
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA11. katta boya yapan işçiyi taşıyan halat koptu
11. katta boya yapan işçiyi taşıyan halat koptu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana’da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 11'inci katta mahsur kalan işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu. Bir süre asılı halde itfaiyeyi bekleyen işçiyi ekipler kurtardı.
Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarında, 12 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan işçinin bulunduğu asansörün halatı koptu.
İşçinin, emniyet kemeriyle 11'inci kattaki halatta asılı kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi emniyet kemeri olduğu için yere düşmekten kurtuldu.
Bir süre askıda kalan işçinin yardımına ihbar üzerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Can-Kur ekipleri yetişti.
Halatta asılı kalan işçi yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mardin'de onarım için çıktığı trafo direğinde akıma kapılan H.T., 12 metrelik direkte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan H.T., tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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