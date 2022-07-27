https://tr.sputniknews.com/20220727/11-katta-boya-yapan-isciyi-tasiyan-halat-koptu-1059184225.html

11. katta boya yapan işçiyi taşıyan halat koptu

11. katta boya yapan işçiyi taşıyan halat koptu

Adana’da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 11'inci katta mahsur kalan işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu. Bir süre asılı... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T10:05+0300

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türkiye

adana

boya

halat

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Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarında, 12 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan işçinin bulunduğu asansörün halatı koptu.İşçinin, emniyet kemeriyle 11'inci kattaki halatta asılı kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi emniyet kemeri olduğu için yere düşmekten kurtuldu. Bir süre askıda kalan işçinin yardımına ihbar üzerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Can-Kur ekipleri yetişti. Halatta asılı kalan işçi yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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adana, boya, halat