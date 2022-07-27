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https://tr.sputniknews.com/20220727/abd-baskani-bidenin-kovid-19-testi-negatife-dondu-izolasyondan-cikacak-1059209008.html
ABD Başkanı Biden'ın Kovid-19 testi negatife döndü, izolasyondan çıkacak
ABD Başkanı Biden'ın Kovid-19 testi negatife döndü, izolasyondan çıkacak
ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin negatif çıktığı duyuruldu. Geçen hafta Kovid-19'a yakalanan 79 yaşındaki Biden'ın izolasyondan çıkacağı belirtildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T17:45+0300
2022-07-27T17:45+0300
dünya
joe biden
koronavirüs
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ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, 79 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. O'Connor, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Biden'ın son testinin negatif çıktığını ve izolasyondan çıkacağını söyledi.O'Connar, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testleri negatife döndü. Biden'ın ateşi yok. Bu nedenle ABD Başkanı sıkı izolasyon önlemlerini durduracak." dedi.Bununla birlikte 0'Connor, hastalığı yeniden nüksetme riskine karşın sık sık test edileceğini ve ABD Başkanı'nın başkalarının yanındayken 10 gün boyunca maske takacağını sözlerine ekledi.Biden, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmıştıDiğer taraftan, Beyaz Saray geçen hafta Biden’ın koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.Yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın semptomlarının çok hafif olduğu ve iyileşene kadar karantinada kalacağı aktarılmıştı. Ancak, tüm görevlerini telefon veya çevrimiçi görüşmeler aracılığıyla süreceği kaydedilmişti.
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joe biden, koronavirüs

ABD Başkanı Biden'ın Kovid-19 testi negatife döndü, izolasyondan çıkacak

17:45 27.07.2022
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin negatif çıktığı duyuruldu. Geçen hafta Kovid-19'a yakalanan 79 yaşındaki Biden'ın izolasyondan çıkacağı belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, 79 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. O'Connor, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Biden'ın son testinin negatif çıktığını ve izolasyondan çıkacağını söyledi.
O'Connar, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testleri negatife döndü. Biden'ın ateşi yok. Bu nedenle ABD Başkanı sıkı izolasyon önlemlerini durduracak." dedi.
Bununla birlikte 0'Connor, hastalığı yeniden nüksetme riskine karşın sık sık test edileceğini ve ABD Başkanı'nın başkalarının yanındayken 10 gün boyunca maske takacağını sözlerine ekledi.

Biden, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmıştı

Diğer taraftan, Beyaz Saray geçen hafta Biden’ın koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
Yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın semptomlarının çok hafif olduğu ve iyileşene kadar karantinada kalacağı aktarılmıştı. Ancak, tüm görevlerini telefon veya çevrimiçi görüşmeler aracılığıyla süreceği kaydedilmişti.
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