https://tr.sputniknews.com/20220727/abd-disisleri-bakani-blinken-rusya-disisleri-lavrov-ile-telefon-gorusmesi-yapacagini-acikladi-1059213872.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T21:44+0300
2022-07-27T21:44+0300
2022-07-27T21:45+0300
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antony blinken, sergey lavrov
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
21:44 27.07.2022 (güncellendi: 21:45 27.07.2022) Abone ol
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.