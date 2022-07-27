Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220727/abd-disisleri-bakani-blinken-rusya-disisleri-lavrov-ile-telefon-gorusmesi-yapacagini-acikladi-1059213872.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T21:44+0300
2022-07-27T21:45+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056094846_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4ab5a8902ce06aa58b75b6d60daa12c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056094846_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ec5a488c61b941c2fe1c2178143b95f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antony blinken, sergey lavrov

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı

21:44 27.07.2022 (güncellendi: 21:45 27.07.2022)
© İHA / BONNIE CASH ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© İHA / BONNIE CASH
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала