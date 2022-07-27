Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220727/abde-ticari-arac-satislari-haziranda-sert-dusus-yasadi-1059186503.html
AB'de ticari araç satışları haziranda sert düşüş yaşadı
AB'de ticari araç satışları haziranda sert düşüş yaşadı
Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 geriledi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T10:57+0300
2022-07-27T10:57+0300
ekonomi
avrupa birliği
otomobil
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056112769_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e226aba7c7f27f5302d978b02118562e.jpg
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılı haziran ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.5 azalarak 144 bin 210 seviyesine indi.AB ülkeleri arasında haziranda ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 26.1, Fransa'da yüzde 20.9, İspanya'da yüzde 26.9 ve İtalya'da yüzde 21.3 geriledi.AB üyesi 27 ülke arasında haziranda en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 40 bin 990, Almanya'da 25 bin 671, İtalya'da 15 bin 477 ve İspanya'da 12 bin 550 ticari vasıta tescil edildi.AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Haziran 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.3 düşerek 817 bin 90 oldu.AB'de toplam ticari araç satışları, geçen yılın temmuz ayından beri geriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/ab-uye-ulkeler-dogalgaz-tuketimini-yuzde-15-oraninda-azaltma-konusunda-anlasmaya-vardi-1059150260.html
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056112769_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dcd440d4c9237d4b026ea03e1d9076b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, otomobil, satış

AB'de ticari araç satışları haziranda sert düşüş yaşadı

10:57 27.07.2022
© AAOtomobil, araba, direksiyon
Otomobil, araba, direksiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 geriledi.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılı haziran ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.
Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.5 azalarak 144 bin 210 seviyesine indi.
AB ülkeleri arasında haziranda ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 26.1, Fransa'da yüzde 20.9, İspanya'da yüzde 26.9 ve İtalya'da yüzde 21.3 geriledi.
AB üyesi 27 ülke arasında haziranda en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 40 bin 990, Almanya'da 25 bin 671, İtalya'da 15 bin 477 ve İspanya'da 12 bin 550 ticari vasıta tescil edildi.
AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Haziran 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.3 düşerek 817 bin 90 oldu.
AB'de toplam ticari araç satışları, geçen yılın temmuz ayından beri geriliyor.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
Ukrayna krizi
AB: Üye ülkeler, doğalgaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı
Dün, 13:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала