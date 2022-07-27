https://tr.sputniknews.com/20220727/abdli-kongre-uyesinden-hindistani-nato-arti-ulkelerine-dahil-etme-cagrisi-1059202252.html

ABD'li Kongre üyesinden Hindistan'ı 'NATO artı' ülkelerine dahil etme çağrısı

ABD'li Kongre üyesinden Hindistan'ı 'NATO artı' ülkelerine dahil etme çağrısı

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) Hindistan'ı 'NATO artı' ülkelerinin altıncı üyesi olarak içerecek... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T15:33+0300

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ABD'li Demokrat Kaliforniya temsilcisi Ro Khanna, NDAA'de yapılacak değişiklikle beraber Hindistan ile Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, İsrail ve Güney Kore'ye benzer ikili anlaşmalar yoluyla savunma işbirliğinin gelişeceğini belirtti.ANI ajansına röportaj veren Khanna, "Hindistan'ı buna altıncı ülke olarak eklemek üzere çalıştım ve bu, savunma ortaklığının gelişmesini ve Hindistan'ı, ABD ve Rusya ile savunma güvenliğinde uyumu daha fazla artırmaya doğru ilerlettiğimizden emin olmamızı kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.Temsilcinin, Yeni Delhi'nin Rusya'dan S-400 alımı sonrasında ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutulmasına ilişkin NDAA'de değişiklik yapılması teklifi, 14 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nden onay almıştı.Khanna, değişikliğin ABD ile Hindistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına 2008 tarihli sivil nükleer anlaşmadan bu yana en önemli adım olarak nitelendirmişti.Değişikliğin yasalaşması için Senato ve ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220429/abd-disisleri-bakani-blinken-turkiye-ve-hindistan-gibi-ulkelere-silah-satisi-daha-kolay-olmali-1055938127.html

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